Tesla estime que la cryptomonnaie est une alternative à l'argent liquide

Tesla confirme son intérêt pour les cryptomonnaies. Dans son dernier rapport à la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, le constructeur automobile a adopté une position très favorable au sujet des devises numériques :

Pour Tesla, les cryptomonnaies comme le Bitcoin (BTC) ne sont pas uniquement des actifs mais des moyens d'échange. En d'autres termes, la firme automobile croit que les devises numériques représentent une alternative viable aux monnaies fiduciaires, comme le dollar ou l'euro.

Tesla n'a pas investi dans le Bitcoin uniquement pour dégager des bénéfices en spéculant sur la hausse du cours. Sans surprise, le géant des voitures électriques se réserve la possibilité « d'augmenter ou diminuer » ses « avoirs en actifs numériques à tout moment en fonction des besoins de l'entreprise » et des « conditions du marché ».

Tesla n'a jamais caché son attrait pour les cryptomonnaies. Cependant, la relation naissante entre la firme d'Elon Musk et les crypto-actifs a été émaillée de nombreuses péripéties. En février 2021, Tesla a d'abord accepté les paiements en Bitcoin (BTC) pour ses clients aux États-Unis. Il était possible d'acheter une voiture de la marque en réglant l'addition avec des bitcoins.

Dans la foulée, le géant des voitures électriques a investi 1,5 milliard dans la doyenne des devises numériques. D'après le dernier rapport transmis à la SEC, Tesla détenait 1,96 milliard de dollars en Bitcoin en date du 31 mars 2022. La firme a déjà réalisé une belle plus-value sur son investissement initial.

Sous la pression des actionnaires, Tesla a choisi d'abandonner les paiements en Bitcoin quelques semaines après l'annonce. Le groupe américain assurait s'inquiéter de l'utilisation de « combustibles riches en carbone » par les fermes de minage.

Par la suite, Elon Musk s'est engagé à réintégrer les paiements en Bitcoin dès que les fermes de minage se seront massivement converties à l'énergie verte et renouvelable. Le PDG de Tesla a exigé que 50% des mineurs s'appuient sur de l'énergie propre avant d'annoncer le retour des paiements en cryptomonnaies.

Pour accélérer le virage de l'industrie vers les énergies vertes, Tesla s'est notamment associé à Block, la start-up de Jack Dorsey, et Blockstream, l'éditeur d'applications blockchain. Les trois entreprises se sont lancées dans la construction d'une ferme de minage de Bitcoin au Texas. Cette infrastructure sera intégralement alimentée par l'énergie solaire.

Malgré les efforts consentis par les mineurs, Elon Musk n'a toujours pas annoncé le retour des paiements en Bitcoin. Le milliardaire a néanmoins admis que l'industrie du minage avait déjà réalisé d'importants changements pour réduire son empreinte écologique. Pourtant, une étude du New York Digital Investment Group (NYDIG) révèle que le Bitcoin ne représentera que 0,9 % des émissions carbone dans le monde en 2030.

And, of course, you can pay in Ðoge

— Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2022