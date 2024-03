Arkham Intelligence affirme avoir identifié les adresses Bitcoin (BTC) de Tesla et SpaceX

Arkham Intelligence se spécialise notamment dans le tracking d’adresses d’entités reconnues. On rappelle ainsi que sur Bitcoin, l’ensemble du réseau est consultable, il est donc parfois possible de remonter la piste et d’identifier le détenteur d’une adresse. C’est ce qu’Arkham vient de faire pour les sociétés Tesla et SpaceX, comme elle l’affirme sur X :

BREAKING: TESLA & SPACEX ARE NOW ON ARKHAM

Arkham has identified the BTC holdings of Tesla and SpaceX. We are the first to publicly identify these holdings on chain.

We believe Tesla currently holds 11.51K BTC ($780M) across 68 addresses, and SpaceX holds 8.29K BTC ($560M)… pic.twitter.com/vwoEJ0h0dS

— Arkham (@ArkhamIntel) March 7, 2024