Elon Musk annonce que SpaceX acceptera bientôt le Dogecoin (DOGE) comme moyen de paiement

SpaceX acceptera bientôt le Dogecoin (DOGE)

L'homme le plus riche du monde continue de montrer son intérêt pour le Dogecoin (DOGE). Hier, Elon Musk a annoncé que son entreprise spécialisée dans l'aéronautique SpaceX accepterait bientôt le DOGE comme moyen de paiement au sein de sa boutique en ligne, à l'instar de Tesla, qui l'accepte depuis le mois de janvier.

Tesla merch can be bought with Doge, soon SpaceX merch too — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Et les possibilités de régler ses achats en DOGE pourraient aller encore plus loin, à en croire le multimilliardaire. Lorsqu'un internaute lui demande s'il sera éventuellement possible de payer son abonnement Starlink avec le memecoin, Musk répond « peut-être un jour ».

Sans surprise, comme lors des précédentes déclarations d'Elon Musk concernant les cryptomonnaies, le cours du DOGE a observé une hausse momentanée. En l'espace d'une demi-heure, la cryptomonnaie a vu son cours passer de 0,078 à 0,09 dollar, soit une hausse d'un peu plus de 15 %.

Cours du Dogecoin sur la journée du 27 mai

La hausse fut cependant très brève, sans trop de surprise, le marché étant globalement à l'arrêt depuis maintenant 2 semaines, gravitant autour des 30 000 dollars symboliques.

À titre de comparaison, lorsqu'Elon Musk avait annoncé que Tesla accepterait le DOGE en décembre dernier, le cours du memecoin avait grimpé de 33 %.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Direction la lune pour le DOGE

Elon Musk a un avis plutôt singulier sur le DOGE, memecoin qui, comme son nom l'indique, était à l'origine une simple blague… qui a fini par dégénérer au point d'occuper la 10e place du podium des cryptomonnaies, avec plus de 11 milliards de dollars de capitalisation de marché.

Effectivement, lors d'une interview au Time Magazine datant du mois de janvier, le PDG de Tesla et SpaceX avait déclaré que le DOGE était supérieur au Bitcoin (BTC) en raison de son débit de transaction plus élevé.

Notons également qu'après avoir accepté le Bitcoin comme moyen de paiement chez Tesla, Elon Musk est finalement revenu sur sa décision, avançant que la cryptomonnaie la plus importante du marché était trop énergivore. Un point effectivement à contre-courant de l'idéologie du milliardaire, dont un des leitmotivs est de réduire la consommation énergétique de l'Homme.

En mai 2021, l'autoproclamé « Dogefather » avait également déclaré que si le Dogecoin multipliait sa vitesse de finalisation de bloc par 10, qu'il augmentait sa taille de bloc par 10 et qu'il réduisait ses frais de transaction par 100, alors il battrait le Bitcoin « haut la main ».

Rappelons également que SpaceX a prévu d'envoyer le DOGE « to the moon » - au sens littéral du terme - dans un futur proche. Effectivement, l'entreprise aéronautique a prévu d'envoyer un satellite miniature en orbite afin de collecter des données lunaires et spatiales. L'opération portera le nom de « DOGE-1 ».

👉 À lire également : Tesla estime que la cryptomonnaie est une alternative à l'argent liquide

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

Sources : Time Magazine, TradingView DOGE/USDT

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.