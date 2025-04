Le fondateur de Mantra pourrait brûler tous les tokens OM de l’équipe pour sauver le projet

Pour essayer de sauver son projet, le fondateur de Mantra a suggéré que tous les tokens OM de l’équipe pourraient être brûlés. Toutefois, l’idée est-elle vraiment sincère ? Nous faisons le point.

Un burn de tokens suffira-t-il à sauver Mantra (OM) ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, le projet Mantra a créé la panique, après que son token OM se soit effondré de 92 % en l’espace de quelques minutes seulement. Entre rumeurs et spéculations, tout n’est pas encore clair sur les tenants et aboutissants réels de ce crash.

Pour tenter de calmer les foules, John Patrick Mullin, le fondateur de la blockchain, a suggéré hier de brûler tous les tokens de l’équipe. Notons toutefois que cette proposition ne semble être qu’une demi-mesure, puisque ce fameux burn pourrait n’être que temporaire :

L’allocation des tokens des équipes ne sera effective qu’à partir de 2027, soit 30 mois après le lancement du mainnet. Je prévois de brûler tous les tokens de mon équipe et lorsque nous aurons retourné la situation, la communauté et les investisseurs pourront décider si je les [mérite à nouveau].

D’ailleurs, notons aussi que cette décision communautaire pourrait être toute relative, elle aussi, puisque les portefeuilles de Mantra se voient déléguer 71,62 % du pouvoir de vote, bien que les propriétaires desdits tokens aient quand même leur mot à dire sur les questions de gouvernance :

Aperçu du staking de Mantra

Malgré tout, l’annonce semble avoir rassuré un tant soit peu les investisseurs, puisqu’après un point bas à 0,38 dollar au plus fort de la crise, le token OM a vu son prix regagner plus de 100 % depuis :

Cours du token OM en données horaires

Cependant, nous nous devons toutefois de vous recommander la plus grande prudence face à cet actif, car toute prise de position à la hausse ou à la baisse serait à ce jour encore très spéculative. D’ailleurs, l’OM s’échange toujours en baisse de plus de 86 % par rapport à son prix d’avant crash, et de nombreuses zones d’ombre sont encore à éclaircir.

🎬 Retrouvez notre vidéo sur le crash de Mantra (OM) :

Sources : X, TradingView

