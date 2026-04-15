Dans le cadre de sa stratégie de burns réguliers, la BNB Chain vient de procéder à la destruction de 1,5 million de tokens BNB. Une procédure au montant important, qui affiche un total supérieur à 1 milliard de dollars. De quoi accentuer encore un peu plus son statut déflationniste.

35e burn : 1,5 million de BNB détruits

Ce mercredi 15 avril, la Fondation BNB vient de procéder à une nouvelle opération trimestrielle de burn de sa cryptomonnaie. Une destruction programmée qui vient d'effacer très exactement 1 569 307,34 unités de sa supply, désormais composée de 134 786 900 BNB actuellement en circulation.

Un montant très important, puisqu'il correspond à un peu plus d'1 milliard de dollars, selon la publication de la BNB Chain sur le réseau X. Le tout en appliquant une règle révisée en 2021, afin de procéder à des « auto-burns » présentés comme plus transparents et prévisibles, à l'aide d'une formule mathématique prenant en compte le nombre total de blocs générés et le prix moyen du token.

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Plus de 67 millions de BNB déjà détruits

Depuis la mise en place de cette procédure de burn, plus de 67 millions de BNB ont été détruits, pour un montant actuellement équivalent à 41,5 milliards de dollars. Le but ? Réduire son offre totale de moitié pour atteindre le chiffre symbolique de 100 millions d'unités.

Selon ce calcul, il reste donc encore 34,8 millions d'unités à détruire. Et même si les règles ont quelque peu changé depuis l'accélération de la fréquence des blocs introduite sur la BNB Chain par les mises à niveau Lorentz, Maxwell et Fermi, « les paramètres utilisés dans la formule ont été ajustés pour conserver la cohérence de l'idée et de l'esprit ».

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Une logique déflationniste sans véritable impact immédiat sur le prix

Une stratégie déflationniste qui n'a aucun véritable impact immédiat sur le cours du BNB, assez stable durant les dernières 24 heures (-0,3 %) autour des 615 dollars environ.

Pas de quoi remettre sérieusement en cause sa baisse de presque 30 % depuis le début de l'année... et de 55 % par rapport à son dernier sommet historique du mois d'octobre à 1370 dollars.

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Le BNB affiche toujours une baisse de 30 % depuis le début de l'année

Malgré tout, ces opérations de burn permettent de réduire régulièrement et significativement la quantité disponible de BNB, selon un principe déflationniste qui augmente à chaque fois un peu plus sa rareté tout en laissant espérer une dynamique haussière plus importante de son prix, même face à une demande identique.

L'occasion pour la Fondation BNB de rappeler que ces tokens en apparence perdus permettent également d'aider leurs détenteurs, victimes de pertes dues à des erreurs de manipulation confirmées, de pouvoir les récupérer en les déduisant du montant détruit chaque trimestre, dans le cadre du programme BNB Pioneer Burn.

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Source : BNB Chain

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