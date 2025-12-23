La BNB Chain s'impose comme une blockchain incontournable de l'écosystème crypto

La BNB Chain affiche des résultats positifs au cours de l’année écoulée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) qui dépasse les 10 milliards de dollars. Une évolution qui s’oriente vers le marché de la tokenisation, mais également les stablecoins depuis le lancement du token U à la liquidité unifiée. On fait le point…

La BNB Chain capte 24 % des utilisateurs actifs du secteur

Parmi les nombreuses blockchains apparues lors du marché haussier de 2021, la BNB Chain - initialement nommée Binance Smart Chain (BSC) - s'impose comme une actrice de premier plan du fait de son lien direct avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.

Une relation qui va permettre à cet écosystème de s'imposer parmi les plus compétitifs du secteur, notamment avec le soutien actif du fondateur de Binance, Changpeng Zhao, toujours prêt à promouvoir ses dernières nouveautés comme le DEX de perpétuels Aster, concurrent direct de Hyperliquid, en septembre dernier.

✍️ Pour approfondir — BNB Chain, la technologie multi-chaîne de la plateforme Binance

De quoi permettre à la BNB Chain d'afficher un bilan positif en cette fin d'année, avec une valeur totale verrouillée (TVL) qui dépasse les 10 milliards de dollars suite à une hausse de 30 % depuis décembre 2024, au point de s'imposer à la 3e place du classement des blockchains, derrière Ethereum (140 milliards de dollars) et Solana (22,5 milliards de dollars) avec une part de 5 % de ce marché.

La TVL de la BNB Chain se stabilise au-dessus de 10 milliards de dollars

Des chiffres issus du site Dune Analytics affichés dans le dernier rapport hebdomadaire de la BNB Chain, qui fait également état d'une hausse significative du nombre de ses utilisateurs actifs journaliers, actuellement en tête de toutes les blockchains avec une part de 24 % (moyenne mobile sur 7 jours), qui monte à 40 % si l'on y ajoute sa solution de layer 2 opBNB et ses 16 %.

Des résultats également positifs en ce qui concerne l'activité de ses plateformes décentralisées (DEX) ou de ses transactions journalières qui permettent au compte X CryptoRand de promettre « des chiffres encore plus solides de la part de BNB Chain jusqu'en 2026 alors que leur secteur RWA se développe ».

Dernières innovations de l'écosystème

Ce contexte positif permet à la BNB Chain de mener des expérimentations innovantes dans un environnement très actif, comme par exemple avec le récent lancement du token U réalisé par United Stables dans le but d'« unifier tous les principaux stablecoins au sein d’une couche de liquidité unique, couvrant le trading, les paiements, la DeFi, les règlements institutionnels et les systèmes nativement conçus pour l’IA ».

En 2025, BNB Chain a continué d'émerger comme un hub leader pour les stablecoins, avec une offre qui a doublé pour atteindre ~14 milliards de dollars, en tête en termes d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) et de transactions. Aujourd'hui, U rejoindra ce paysage en pleine expansion alors que le réseau continue d'accueillir davantage de stablecoins innovants. BNB Chain

🗞️ Le stablecoin USD1 de la famille Trump confirme son implantation « centrale » sur Binance

En parallèle, le token BNB devient un moyen de paiement officiel pour régler ses factures auprès d'Amazon Web Services (AWS), par l'intermédiaire de Better Payment Network (BPN). Et Changpeng Zhao continue de réfléchir avec les responsables et développeurs de la BNB Chain au meilleur moyen de s'imposer sur le long terme.

Source : BNB Chain

