Binance adopte le BUIDL de BlackRock — Qu’est-ce que cela apporte comme nouveautés ?

Désormais, certains traders de produits à effets de levier de Binance peuvent utiliser le fonds BUIDL de BlackRock comme garantie. Retour sur les détails de cette intégration.

le 20 novembre 2025 à 17:00.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Le BUILD de BlackRock débarque chez Binance

Depuis la semaine dernière, les traders VIP et institutionnels de Binance peuvent utiliser le fonds BUIDL de BlackRock et Securitize comme garantie pour leurs positions à effets de levier.

Pour Catherine Chen, la responsable VIP et Institutionnels de Binance, cela répond à une demande de produits rémunérateurs :

blockquote icon

Nos clients institutionnels souhaitaient disposer de davantage d'actifs stables et rémunérateurs qu'ils puissent détenir comme garantie tout en négociant activement sur notre plateforme. L'intégration de BUIDL à nos partenaires bancaires répond à leurs besoins et permet à nos clients d'ajuster leurs allocations en toute confiance, tout en respectant les exigences de conformité.

🔎 Quel est notre avis sur la plateforme de cryptomonnaies Binance ?

En réalité, notons que l'intégration du BUIDL aux garanties disponibles sur Binance faisait partie des projets de BlackRock depuis l'année dernière. Pour Robbie Mitchnick, le responsable mondial des actifs numériques chez BlackRock, cette étape témoigne d'un « engagement constant à transformer la tokenisation, d'un concept à une utilité concrète sur le marché ».

Ici, les fonds en garantie seront conservés en dehors de l'exchange, via les solutions Binance Banking Triparty et MirrorRSV. En l'occurrence, MirrorRSV est un service de conservation hors plateforme proposé par Ceffu, une société de garde du groupe Binance.

En parallèle, l'annonce s'accompagne d'une arrivée du fonds BUIDL sur la BNB Chain, pour une capitalisation s'élevant à 1 million de dollars lors de l'écriture de ces lignes. Au total, le fonds monétaire BUIDL est aujourd'hui capitalisé à 2,32 milliards de dollars.

👉 Sur le même sujet — Binance propose maintenant un compte démo pour apprendre le trading crypto sans risque

Pour des raisons réglementaires, cette fonctionnalité n'est toutefois pas disponible en France.

Source : Binance

