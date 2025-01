Les BRICS+ se dotent d'un nouveau membre : l'Indonésie rejoint le groupement

Un bloc qui continue de croître. Le groupe géopolitique BRICS+ vient de se doter d’un nouveau membre : l’Indonésie. Retour sur cette arrivée et sur les nouveaux pays qui composent désormais le groupe.

L’Indonésie arrive dans les BRICS+

Le Brésil a la présidence des BRICS+ pour cette année, c’est donc ce pays qui a annoncé le nouvel arrivant. Il confirme que la candidature de l’Indonésie avait été faite en août 2023 et avait été approuvée en 2024. Mais des élections ayant eu lieu, l’Indonésie a souhaité attendre le début de l’année 2025 pour formaliser son entrée dans le groupement.

C’est une étape en soi, car l’Indonésie est le premier pays d’Asie du Sud-Est à rejoindre les BRICS+. Un point que souligne le communiqué du ministère des affaires étrangères brésilien :

« En tant que plus grande économie et nation la plus peuplée d’Asie du Sud-Est, l’Indonésie partage avec les autres membres des BRICS un soutien pour une réforme des institutions de gouvernance globale. »

Le Brésil souligne par ailleurs que l’Indonésie s’aligne idéologiquement avec la thématique de sa présidence des BRICS, qui a été décrite comme une « amélioration de la coopération du Sud global pour une gouvernance plus inclusive et plus durable ».

Le Sud global se rassemble

Les BRICS+ se sont étoffés ces derniers mois, dans un contexte de dédollarisation. La guerre en Ukraine a accéléré la volonté de la Russie et de ses alliés de créer un groupe géopolitique fort, parmi lequel on compte aussi historiquement la Chine et l’Inde.

Cette année, d’autres économies en devenir ont rejoint le groupement : l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Argentine. Le groupe, qui a pour ambition de concurrencer le G7, rassemble désormais 11 pays. En termes de démographie, ils représentent près de la moitié de la population de la Terre. En termes économiques, ils représentent 35 % du PIB mondial (44 % pour le G7).

Les BRICS+ favorisent l’utilisation du yuan pour leurs échanges internationaux et se sont positionnés fermement contre l’hégémonie du dollar. On leur prête également un projet de monnaie commune – voire de cryptomonnaie commune – même si sa mise ne place s’avérerait à ce stade complexe.

De nouveaux pays devraient par ailleurs rejoindre le groupement : on compte désormais parmi ses partenaires la Thaïlande, la Malaisie, le Kazakhstan ou encore Cuba.

Source : ministère des Affaires étrangères du Brésil

