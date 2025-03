Le Brésil souhaite que les BRICS+ utilisent la blockchain pour leurs paiements internationaux

Plutôt que de créer une monnaie commune, les BRICS+ misent sur la blockchain pour fluidifier leurs transactions et réduire leur dépendance au dollar. Une initiative qui pourrait redessiner le commerce mondial… et qui ne plaît pas à Donald Trump.

Vers des paiements plus rapides et moins coûteux entre les BRICS+

Le Brésil, dans le cadre de sa présidence du groupe BRICS+ en 2025, propose d’utiliser la technologie blockchain pour simplifier les transactions commerciales entre les pays du groupe, au lieu de créer une nouvelle monnaie commune.

L’idée est d'améliorer l'efficacité des paiements transfrontaliers et de réduire les coûts des échanges commerciaux entre les membres du groupe, qui incluent désormais des pays comme l’Arabie Saoudite, l’Égypte et l’Indonésie, en plus des 5 membres fondateurs (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).

Ce projet ne vise pas à remplacer le dollar dans les échanges internationaux, comme cela avait été envisagé par l'ex-présidente Dilma Rousseff, mais à développer un système plus rapide, sécurisé et moins coûteux pour les paiements.

Le gouvernement brésilien souligne que l’objectif n’est pas de défier le dollar ou de provoquer les États-Unis, afin de temporiser les menaces de Donald Trump, qui a averti que des tarifs douaniers pourraient être imposés si les membres des BRICS+ décidaient de s’éloigner du dollar.

Dans la même lignée, le Brésil travaille aussi avec sa Banque centrale pour tester des solutions comme le Drex, une version numérique du réal, afin de faciliter les paiements transfrontaliers. Ce projet s’inscrit dans une volonté de réformer le système financier mondial pour mieux répondre aux besoins des pays en développement.

Les discussions sur ce sujet pourraient aboutir à un consensus lors du sommet des BRICS en juillet 2025 à Rio, où l’objectif sera de trouver une solution « acceptable » pour les États-Unis.

Le Brésil ouvre la voie et souhaite autoriser le paiement des salaires en cryptomonnaies

Le Brésil semble se positionner comme leader dans le secteur puisque après avoir initié une réserve stratégique de BTC, il propose un nouveau projet de loi permettant à terme la réglementation des paiements des salaires en Bitcoin et autres cryptomonnaies.

Déposée le 12 mars, la loi PL 957/2025 autorise les paiements volontaires et partiels en Bitcoin et autres cryptomonnaies. Pour assurer la transparence et la cohérence avec la réglementation financière brésilienne, le projet de loi stipule que la conversion des salaires en cryptomonnaies doit suivre le taux de change officiel. Ce taux sera déterminé par un institut agréé par la Banque centrale du Brésil, afin de prévenir la spéculation et d’assurer l’équité dans les transactions.

Le projet de loi présenté par Luiz Philippe de Orleans e Bragança, adjoint fédéral et descendant de la famille royale brésilienne, établit une limite maximale de 50 % sur le paiement en cryptomonnaies.

Ainsi, les travailleurs ne pourront pas recevoir la totalité de leur salaire en actifs numériques. L'utilisation exclusive des cryptomonnaies pour les paiements salariaux sera interdite, à l'exception de certaines catégories de travailleurs.

Concrètement, le règlement permettra le paiement total en cryptos uniquement pour les travailleurs étrangers et expatriés, ainsi que pour les fournisseurs de services indépendants, à condition que le contrat stipule expressément cette option. Cette disposition vise à protéger le pouvoir d'achat des travailleurs en maintenant une partie de leur salaire dans une monnaie stable et reconnue nationalement.

Les règlements sont encore en discussion et pourraient évoluer avant leur approbation finale. Bien que la volatilité des cryptos soit moins problématique dans un pays où la monnaie locale se dévalue constamment, cette loi pourrait créer de nouvelles inégalités si elle n’est pas bien encadrée, ou échouer à attirer des investisseurs étrangers.

Sources : Projet de loi ; O Globo

