La polarisation numérique se poursuit entre la Russie et le reste du monde. Selon un membre du comité des finances de la Douma, le système SWIFT est sur le déclin et devra laisser sa place à d’autres technologies, dont les cryptomonnaies.

La Russie tacle SWIFT et mentionne les cryptomonnaies

Alors que des discussions ont lieu cette semaine entre le président américain Donald Trump et le Russe Vladimir Poutine, la question de la sortie de guerre est de plus en plus prégnante. Dans le domaine économique, les sanctions sont elles aussi évoquées, avec une interrogation : la Russie pourrait-elle être réintégrée au système économique mondial, notamment à SWIFT ?

Pour Anatoly Aksakov, un membre du comité des finances de la Douma, la Russie est prête à se reconnecter à SWIFT… Mais elle n’est pas sûre de l’intérêt de la manœuvre :

« Nos systèmes sont prêts, la question est le veulent-ils ? Et en avons-nous besoin ? Je pense que cela pourrait avoir des bénéfices, mais dans le même temps des systèmes alternatifs doivent être créés. »

Selon Anatoly Aksakov, le système de paiement interbancaire SWIFT est « mourant ». Il s’agirait déjà d’une technologie dépassée face à d’autres alternatives. Il devra donc évoluer pour continuer à être utilisé.

Les cryptomonnaies mentionnées comme une alternative

Le membre du comité des finances souligne l’intérêt des technologies de paiement numérique, dont les cryptomonnaies. Celles-ci ont déjà commencé à être utilisées pour esquiver les sanctions. Et le pays pourrait continuer dans cette voie, toujours selon Anatoly Aksakov :

« Le développement des technologies numériques et des instruments crypto va mener au fait que le système de règlement [mondial] sera construit différemment. »

C’est une déclaration de plus dans le sens de la dédollarisation. Pour rappel, la Russie fait l’objet de fortes sanctions économiques et a donc développé de nouveaux moyens d’effectuer des transactions depuis 3 ans de guerre en Ukraine. Parmi ceux-ci, on trouve les cryptomonnaies, qui sont désormais utilisées dans les paiements transfrontaliers.

Ces remarques de la Russie surviennent alors que le pays semble faire montre d’un rapprochement avec Donald Trump, lui-même très partisan des cryptomonnaies. La polarisation du monde pourrait donc se jouer en partie sur les actifs numériques.

Source : Tass

