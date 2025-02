Une mystérieuse entité aurait manipulé les memecoins de Trump et Milei – Tout ce que l'on sait

Les memecoins LIBRA et MELANIA ont connu une ascension fulgurante avant de s'effondrer, laissant derrière eux des pertes massives. Selon Bubblemaps, une même entité aurait orchestré ces lancements, profitant de schémas de « pump and dump ».

Des présidents impliqués dans des scandales crypto : simple promotion ou manipulation ?

Alors que 2024 marquait l’avènement du BTC dans la finance traditionnelle, notamment avec le lancement des ETF Bitcoin spot, l’année 2025 débute sous le signe des memecoins. Ces tokens, créés à partir d’une simple blague ou d’une image, n’ont d’autre objectif que d’enrichir leurs créateurs en vendant une illusion de gain aux derniers entrants, un schéma pouvant être décrit comme une pyramide de Ponzi.

Au mois de janvier 2025, Donald Trump lançait son propre memecoin, sobrement appelé TRUMP. Une semaine plus tard, c'est Melania Trump, la femme du président, qui lançait son memecoin, le MELANIA. À peine 1 mois plus tard, le cours du TRUMP affiche une perte de 77 % et le prix du MELANIA une perte de 90 %.

💡 Pour en savoir plus – Que sont les memecoins ?

Ce weekend, Javier Milei a promu le memecoin LIBRA dans une publication sur le réseau X, le présentant comme un moyen de financer l'économie argentine. Le token a brièvement atteint 4,5 milliards de dollars de capitalisation avant de chuter de 95 % dû à d'importantes ventes exécutées par des investisseurs positionnés avant le lancement du token.

Face aux accusations de manipulation, le chef d'État argentin, Javier Milei, a supprimé son tweet et nié toute implication. Malgré sa défense, une enquête a été ouverte par le Bureau du président afin d'identifier les responsables de ce qui semble être un « rug pull ».

Bubblemaps révèle des liens entre les memecoins de Donald Trump et de Javier Milei

Les récentes analyses de Bubblemaps ont révélé un lien étroit entre les memecoins MELANIA et LIBRA, suggérant qu'ils ont été créés par la même équipe. Selon Bubblemaps, une adresse Solana commençant par « 0xcEA » a joué un rôle important dans le lancement du memecoin MELANIA, générant 2,4 millions de dollars de profits avant de transférer ces fonds vers un portefeuille sur la blockchain Avalanche.

1/ How $LIBRA was created by the same team behind MELANIA and other short-lived coins Featuring new onchain evidence A thread with Coffeezilla 🧵 ↓ pic.twitter.com/gNwj97KapF — Bubblemaps (@bubblemaps) February 17, 2025

Cette même adresse, « 0xcEA », a également été identifiée comme ayant financé la création du memecoin lié à Javier Milei. Le lancement de LIBRA a rapidement tourné à la catastrophe après la promotion faite par le président argentin. En moins de 4 heures, des investisseurs auraient retiré plus de 107 millions de dollars de liquidité, entraînant la chute de 95 % de son cours.

📰 À lire également dans l'actualité – L'Argentine ouvre une enquête après le scandale du memecoin LIBRA

Pour affirmer le lien entre les 2 memecoins, Bubblemaps met en avant qu'un schéma similaire s'était déjà produit avec le memecoin MELANIA, qui avait atteint un pic de 13 milliards de dollars avant de chuter de 90 %.

Bubblemaps a également mis en évidence des transactions répétées entre ces portefeuilles via des bridges, des protocoles de transfert entre blockchains. De plus, les mêmes adresses seraient impliquées dans plusieurs autres escroqueries de type « pump and dump », notamment celle du faux token de Robinhood (HOOD).

Il y a seulement quelques heures, le YouTuber Coffeezilla a publié une interview avec Hayden Davis, une des personnes à l'origine du lancement des tokens MELANIA et LIBRA. L’entretien met en lumière plusieurs manipulations de marché. Davis admet avoir retiré 100 millions de dollars de liquidité pour limiter l’impact des ventes des « snipers », mais cette action a paradoxalement provoqué le crash qu’il prétendait éviter.

Selon ses déclarations, Hayden Davis détient toujours les fonds sans savoir quoi en faire. Il admet également son rôle dans le lancement du memecoin MELANIA et justifie ces pratiques en affirmant que le trading interne n’est pas illégal. Pourtant, cela constitue un évident conflit d’intérêts, et est normalement illégale. Selon lui, les cryptomonnaies seraient un « jeu à somme nulle ».

Sources : Snowtrace, Coffeezilla

