Le memecoin de Melania Trump s’effondre lamentablement

Lorsque Melania Trump a lancé son memecoin, beaucoup de personnes se sont demandé jusqu'où irait le token. Nous avons désormais la réponse : il est monté à 12 dollars, soit presque 2 fois le prix de départ, 7,4 dollars. Mais depuis, c'est la dégringolade : le prix du Official Melania Meme est rapidement revenu à son niveau de départ, puis allé ensuite explorer des prix bien en dessous. Actuellement, il évolue à 1,52 dollar.

Le Melania Coin s’effondre lamentablement

Le 20 janvier dernier, Donald Trump a pris ses fonctions de président des États-Unis. Mais ce que le monde des cryptos a retenu, c’est la lancée d’un memecoin présidentiel la veille, le Official Trump (TRUMP).

Ce dernier a connu un succès fulgurant, gagnant près de 900 % de valeur en moins de 24 heures. Fort de ce succès, la femme du président, Melania Trump, a elle aussi lancé son memecoin.

Annoncée dans un post sur X, la crypto Official Melania Meme n’a pas suscité le même engouement. Pire, elle a mis un frein à la croissance du memecoin de Donald Trump, qui depuis est en chute libre.

Après un lancement à 7,40 dollars, le memecoin de la première dame des États-Unis n’a pas réussi à dépasser le seuil des 12 dollars. Il est rapidement revenu à son prix de départ, puis s’est effondré.

Actuellement, le memecoin Official Melania Meme vaut à peine 1,5 dollar, soit une baisse de 79 % depuis son lancement et de 88 % depuis son prix le plus élevé, 12 dollars.

Malgré ces performances dramatiques, le memecoin de Melania Trump reste dans le top 100 des cryptos ayant la capitalisation boursière la plus élevée.

C’est sans doute un réveil brutal pour les investisseurs. Lors du lancement de ces memecoins présidentiels, les avis de la communauté étaient partagés. Certains voyaient là la consécration des cryptomonnaies et surtout une publicité pour le monde des cryptomonnaies.

Mais la plupart des observateurs étaient consternés. Ces memecoins offraient une occasion de plus pour les détracteurs des cryptomonnaies de venir critiquer l’ensemble de l’écosystème, mettant dans le même sac les projets les plus intéressants avec les memecoins les moins utiles.

La chute violente qui a suivi donne encore plus d’arguments pour supporter le discours selon lequel les cryptomonnaies sont des actifs volatils, dangereux, qui doivent être sévèrement régulés et encadrés.

