L'adoption du standard de paiement ISO 20022 promet une plus grande interopérabilité avec la DeFi

Le système de messagerie interbancaire SWIFT annonce la mise en place officielle de la norme ISO 20022 comme nouveau langage standard pour les paiements internationaux. Une option qui va permettre le transfert de valeur tokenisée et une interopérabilité sans précédent avec la finance décentralisée (DeFi).

ISO 20022 : une nouvelle norme mondiale pour les paiements

L'affaire débute en 2018, lorsque les institutions financières, les infrastructures de marché des paiements et l’ensemble de la communauté SWIFT ont constaté les liens étroits qui unissaient les paiements transfrontaliers et domestiques, ces derniers déjà régis par la norme ISO 20022.

Un constat qui va signer le point de départ d'une coexistence entre les messages MT (Message Type) et ISO 20022 pour les paiements transfrontaliers et le reporting (CBPR+), afin d'enclencher une adoption globale de cette dernière, effective depuis le 22 novembre dernier.

En effet, depuis cette date la norme ISO 20022 s'impose désormais comme « le langage standard des paiements transfrontaliers dans le monde entier », en capacité de permettre « des paiements plus rapides, plus efficaces et davantage pilotés par les données ».

👨‍🏫 Qu'est-ce que la norme ISO 20022 et quel est son impact sur les cryptomonnaies ?

Une mutation qui concerne particulièrement certains projets crypto spécifiques, axés sur une activité bancaire et/ou les paiements ou les transferts internationaux, comme par exemple Ripple et son XRP, mais également Stellar (XLM), Algorand (ALGO) ou encore Cardano (ADA).

Mais il se pourrait bien que la portée de la norme ISO 20022 aille bien au-delà, si l'on en croit les déclarations du directeur des opérations SWIFT, Jerome Piens.

Les données riches et structurées d’ISO 20022 sont fondamentales pour l’avenir des paiements — et une pierre angulaire de la stratégie de Swift visant à permettre un futur instantané, sans friction, interopérable et inclusif. Ce basculement renforcera à la fois les capacités de gestion des risques et de contrôle pour mieux répondre aux exigences de conformité, et posera les bases de la prochaine génération de paiements. Jerome Piens

Une interopérabilité avec la tokenisation et la finance décentralisée (DeFi)

Selon les détails du communiqué de presse de SWIFT, cette nouvelle norme offre un « format flexible et extensible » en capacité de devenir « une base solide pour la transformation numérique et l’intégration de formes de valeur tokenisées », mais également de « façonner l’avenir de la finance ».

Une ouverture confirmée par Jerome Piens, qui pourrait permettre d'établir une interopérabilité sans précédent entre la finance traditionnelle et sa version décentralisée (DeFi).

🗞️ Swift va utiliser une blockchain de Consensys pour son réseau mondial de paiements

La nouvelle norme alimentera notre initiative stratégique visant à créer un schéma de paiement garantissant une expérience toujours rapide, prévisible et transparente pour les clients de détail dans le monde entier. Elle posera également les bases de notre registre partagé fondé sur la blockchain, afin de permettre le transfert fiable de valeur tokenisée, rapprochant ainsi la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi) pour un écosystème financier du futur pleinement interopérable. Jerome Piens

Un changement de dynamique notable qui s'accompagne de la mise en place conjointe d'un réseau mondial de paiements disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dont l'implantation a récemment été annoncée sur une blockchain du géant de l'écosystème Ethereum, Consensys.

