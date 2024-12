Les paiements en euro en nette baisse sur 10 ans selon SWIFT

Le billet vert, encore et toujours. Alors que le dollar américain (USD) est de plus en plus utilisé dans les paiements SWIFT, ce n’est pas le cas de l’euro, qui voit son utilisation chuter nettement sur les 10 dernières années. Comment l’expliquer ?

Les paiements SWIFT en euros se sont amenuisés

La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est le réseau de paiement le plus utilisé dans le monde, c’est grâce à lui que l’on peut couramment faire des transferts entre des comptes bancaires. La société a publié son rapport annuel et elle note que la tendance n’est pas particulièrement rieuse pour l’euro, qui a tendance à se faire phagocyter par d’autres devises.

💡 Notre guide pour acheter du Bitcoin en quelques minutes

En mars 2024, l’euro ne représentait plus que 21,93 % des transactions internationales via SWIFT, contre 47,37 % pour le dollar. Et si l’on exclut les transactions internes à la zone euro, la part est encore plus basse : 9,4 % selon les calculs du think tank Atlantic Council.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les autres devises de plus en plus utilisées

L’euro est la devise qui a perdu le plus de terrain sur les 10 dernières années : en 2014, elle représentait 30 % des paiements internationaux via SWIFT, s’approchant d’un tiers des volumes. D’où une conclusion peu optimiste pour l’euro :

« La position relativement modeste de l’euro au sein des paiements internationaux, après un quart de siècle d’opération […] reflète la force singulière du dollar. »

🌐 Dans l’actualité également – Chine, Russie, Inde… Ces pays du BRICS+ qui travaillent déjà sur un système de paiement commun

Le rapport de SWIFT note par ailleurs qu’au-delà de ces deux devises, les paiements se sont fragmentés. Malgré le fait que le dollar ait gagné du terrain, l’utilisation d’autres devises est en hausse dans un contexte de dédollarisation :

« Un nombre de plus en plus élevé d’accords de paiements transfrontaliers utilisant des devises locales […] ont encore plus fragmenté le système de paiement global. »

Il faudra aussi compter sur l’arrivée des monnaies numériques de banque centrale (MNBC), qui représentent elles aussi un potentiel de fragmentation au sein d’une même devise. Le modèle financier sur lequel repose l’économie mondiale est donc en train d’évoluer rapidement.

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

Publicité

Source : Atlantic Council

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital