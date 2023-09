3 banques centrales s’associent à SWIFT pour leur monnaie numérique : lesquelles ?

Swift a annoncé que 3 banques centrales avaient rejoint l’environnement de tests de son système de connexions entre MNBC. En quoi cela consiste-t-il et qui sont ces banques ?

Swift accueille de nouvelles banques centrales dans son programme test

Ce n’est pas un secret, Swift travaille activement à développer des outils pour les monnaies numériques de banques centrales (MNBC). Mercredi, la société derrière le célèbre réseau de paiement du même nom a dévoilé que 3 nouvelles banques centrales avaient rejoint son environnement de tests visant à relier les solutions des différentes institutions financières.

Alors que de nombreuses MNBC sont en plein développement, l’interopérabilité entre celles-ci est l’un des enjeux majeurs des acteurs concernés. Ainsi, les banques centrales rejoignant la version bêta de la solution de Swift sont l’Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), la Banque nationale du Kazakhstan, ainsi qu’une troisième n’ayant pas été nommée dans le communiqué.

Tandis qu’une première phase de tests avait déjà réuni 18 banques centrales et commerciales, la deuxième phase dans laquelle se trouve actuellement le projet en réunit plus de 30, incluant notamment celles de l’Australie, d’Allemagne et de Thaïlande.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce qu’une monnaie numérique de banque centrale (MNBC)

Alyra, des formations pour intégrer l'écosystème blockchain

L’accent sur la communication entre les différents systèmes

À ce jour, 130 pays représentant 98 % du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial mèneraient des travaux en matière de MNBC incluant 19 des pays du G20 qui seraient à un stade avancé, dont 9 dans leur phase pilote.

Avec toutes ces initiatives, cela peut évidemment conduire à de nombreux systèmes hétérogènes. C’est pourquoi Tom Zschach, directeur de l’innovation de Swift, a insisté sur le fait que l’interopérabilité était au cœur des priorités de l’entreprise :

« La communauté financière a déjà reconnu le fort potentiel de nos innovations MNBC pour prévenir les îlots numériques tout en reliant en toute sécurité les systèmes de paiement d’aujourd’hui et de demain. Cette prochaine phase de tests et d’exploration nous aidera à affiner davantage la solution pour garantir qu’elle est aussi efficace que possible et à grande échelle. »

Commencée il y a un an et demi, la première phase expérimentale de Swift a cumulé 5 000 transactions entre 2 blockchains et des systèmes de paiements. Malgré la variété desdits systèmes, les participants ont noté que ce connecteur permettait « des échanges transparents de MNBC ».

👉 Sur le même sujet — Chainlink (LINK) et Swift : Un succès prometteur pour la finance traditionnelle

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Swift

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.