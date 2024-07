Entretien exclusif – Quelles sont les ambitions de Société Générale - FORGE avec l’arrivée de l’ancienne directrice de Binance France ?

Société Générale - FORGE se distingue dans le paysage bancaire français par ses expérimentations poussées autour de la blockchain et des cryptomonnaies. Nous avons interrogé sa nouvelle Secrétaire générale, Stéphanie Cabossioras, pour en apprendre plus sur les ambitions de la firme, notamment en ce qui concerne son stablecoin EURCV.

Entretien exclusif avec Stéphanie Cabossioras, Secrétaire générale chez Société Générale - FORGE

Stéphanie Cabossioras avait dirigé Binance France entre 2022 et 2023. Cette ancienne de la Banque de France, de la Cour des comptes et de l’Autorité des Marchés financiers (AMF) confirme cette année son intérêt pour le secteur des cryptomonnaies, puisqu’elle occupe depuis quelques semaines le poste de Secrétaire Générale chez Société Générale - FORGE (SG-FORGE).

SG-FORGE est la filiale de la Société Générale dédiée à la blockchain. Existant depuis 2018, elle a permis de centraliser les initiatives et expérimentations de l’institution financière avec les cryptomonnaies. L’entreprise est particulièrement connue pour son stablecoin euro, l’EUR CoinVertible (EURCV), pour lequel elle a de grandes ambitions. Elle a obtenu l’année dernière le sésame de l’Autorité des marchés financiers (AMF) : le statut de prestataire sur actifs numériques (PSAN).

Nous avons interrogé Stéphanie Cabossioras afin d’en savoir plus sur ce que prévoit Société Générale - FORGE, en particulier dans le domaine des stablecoins et des futures réglementations européennes. Voici ses réponses, en exclusivité pour Cryptoast.

👉 Pour aller plus loin – Stablecoin, tout savoir sur ce type de cryptomonnaie

Bonjour Stéphanie Cabossioras. En quoi consiste votre nouveau rôle chez Société Générale - FORGE ?

Dans mon nouveau rôle, je serai amenée à prendre en charge les fonctions corporate de Société Générale -FORGE, notamment les aspects réglementaires, juridiques, de conformité et financiers. Je serai pleinement engagée à accompagner la croissance de SG-FORGE, promouvoir sa vision et contribuer aux côtés de mes collègues au développement d’un écosystème financier plus ouvert, plus transparent et plus efficace. Par leur nature innovante, les projets liés à la blockchain ont besoin d’un accompagnement réglementaire très en amont de leur développement, ce à quoi je pourrai contribuer. Le cadre réglementaire lié à ces activités est également en pleine évolution.

Être précurseur, c’est ce qui m’anime. Je suis donc honorée aujourd’hui de rejoindre une équipe pionnière qui participe activement à la transformation du secteur financier pour partager cette vision et qui a connu en 2023 de nombreux temps forts, du lancement de son stablecoin EURCV à l’obtention du premier agrément PSAN.

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies 🔒

En quoi vos expériences dans de grandes institutions françaises (AMF, Cour des comptes…) vous ont-elles préparée à ce rôle ?

Mes expériences à la Cour des comptes, à la Banque de France et l’AMF m’ont permis de bien comprendre le fonctionnement de la réglementation financière traditionnelle et la nécessité d’adapter cette réglementation aux enjeux des marchés financiers de demain. Ces 15 dernières années, j’y ai acquis une expérience pratique de la réglementation tout en contribuant à son évolution tant à l’échelle européenne qu’internationale, ainsi que du fonctionnement du secteur financier, dans le souci constant de trouver le juste équilibre entre régulation et innovation.

Aujourd’hui, le secteur financier entame sa transformation en intégrant la blockchain dans toutes ses activités. J’ai la conviction que cette technologie est porteuse de modifications profondes pour le secteur financier, dans le sens d’une accélération, d’une automatisation et d’un gain d’efficience des flux financiers. Il est important d’encadrer ces évolutions technologiques par les bons mécanismes de gestion des risques, tout en favorisant le développement de la blockchain dans la finance afin que la France et l’Europe restent dans la course de l’innovation financière.

👉 Retrouvez notre article – Top 7 des banques les plus crypto-friendly en France

Quelle va être la relation entre les banques et la blockchain à l’avenir selon vous ?

Je pense que la blockchain sera amenée à être intégrée de plus en plus dans les banques à l’avenir, du fait des gains de productivité, de la rapidité et de l’automatisation des flux financiers qu’elle permet. Cela va avoir des impacts sur l’organisation des flux financiers et sur les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur.

Il va certainement y avoir un mouvement de tokenisation à la fois sur les produits financiers et sur le règlement des transactions, comme en témoignent les projets de monnaie numérique de banque centrale et les projets de stablecoins comme l’EURCV de Société Générale - FORGE. Il est essentiel de continuer à comprendre l’évolution de cette technologie, tout en permettant que son déploiement se fasse dans le respect des réglementations financières qui sont là pour protéger les investisseurs et l’économie.

C’est là toute la mission de Société Générale - FORGE que de faire dialoguer ces deux mondes et d’être à l’avant-garde du déploiement de la blockchain dans la finance conformément aux standards réglementaires les plus élevés.

Justement au sujet des stablecoins, comment Société Générale - FORGE souhaite-t-elle positionner l’EURCV ? Comment compte-t-elle le faire évoluer et croître en volume ?

Chez Société Générale - FORGE, nous sommes résolument engagés dans le développement de l’EUR CoinVertible et notre ambition est d’en faire un stablecoin de référence du marché. Les équipes croient fortement en la proposition de valeur et notre volonté est d’ouvrir la voie à une utilisation plus large d’EURCV, tout en maintenant des normes élevées de conformité et de sécurité. La conformité MiCA a été un challenge très important ayant amené plusieurs évolutions significatives qui permettent de mener à bien à ce projet.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

L’écosystème peut-il se doter d’un stablecoin euro d’ampleur, notamment face à la dominance de Tether et de son USDT ?

Je suis convaincue qu’il s’agit d’une nécessité puisque les stablecoins dont les émetteurs ne sont pas agréés conformément à MiCA ne peuvent désormais plus offrir leur cryptomonnaie aux clients européens depuis le 1er juillet. L’Autorité bancaire européenne (EBA) a publié un communiqué de presse le 5 juillet dernier rappelant à l’ensemble des parties prenantes, y compris les plateformes d’échanges, de la nécessité de n’admettre à la négociation que des stablecoins conformes à MiCA.

Les contraintes réglementaires liées à MiCA vont donc modifier les marchés européens de cryptoactifs dans les mois à venir et ce contexte offre toutes les possibilités pour qu’un stablecoin euro comme l’EURCV de Société Générale - FORGE émerge comme un actif d’ampleur en Europe du fait de son statut régulé.

📖 Poursuivez votre lecture avec nos autres dossiers exclusifs

Merci à Stéphanie Cabossioras pour toutes ces réponses.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.