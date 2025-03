Elon Musk fusionne X et xAI : la « super app » du milliardaire bientôt une réalité ?

Elon Musk poursuit sa grande œuvre de centralisation technologique en vue de déployer sa « super app ». Hier, le milliardaire a annoncé la fusion de ses 2 entreprises non cotées : xAI, sa start-up d’intelligence artificielle fondée en 2023, et X.

L’opération, entièrement réalisée en actions, valorise xAI à 80 milliards de dollars et X à 33 milliards (45 milliards moins 12 milliards de dettes, selon Elon Musk). Une manœuvre qui porte la valeur combinée de l’ensemble – baptisé XAI Holdings – à plus de 100 milliards de dollars.

📱 Top des réseaux sociaux du Web3 : panorama des pionniers de la décentralisation d'Internet

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).

Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…

— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025