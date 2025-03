Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en avril 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en avril 2025 ? Retrouvez notre sélection de 5 rendez-vous, avec en point d’orgue, la célèbre Paris Blockchain Week.

Comme chaque mois, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. En avril, la célèbre Paris Blockchain Week est évidemment à l'honneur. Découvrons aussi les différents rendez-vous.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourrait être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Solana Colosseum Ideathon

Vous connaissez le principe d’un hackathon ? Voici maintenant celui de l’ideathon. Le concept est simple : un concours pour la meilleure idée concernant une problématique pouvant être résolue par les technologies blockchain. Cela peut être une problématique de la vie réelle ou rencontrée au gré de vos expériences avec la crypto.

Organisé en collaboration entre Superteam France, 42Blockchain et KRYPTOSPHERE, ce rendez-vous gratuit se tiendra le 3 avril prochain dans les locaux de l’école 42, au 89 boulevard Bessières à Paris.

Après une phase de votes pour les meilleures idées, leur examen par le jury et une cession de FAQ, la soirée se terminera par un moment de networking, permettant ainsi aux participants de compléter leur carnet d’adresses.

💡 Découvrez le programme complet de Solana Colosseum Ideathon

Paris Blockchain Week

C’est évidemment l’évènement central de ce mois d’avril : le retour de la célèbre Paris Blockchain Week. Du 8 au 10 avril, 10 000 visiteurs et 420 intervenants sont attendus au Carrousel du Louvre.

Parmi les speakers, nous pouvons notamment citer Richard Teng, le PDG de Binance, Eric Anziani, le directeur technique de Crypto.com, ou bien Alexandre Dreyfus, le PDG de Chiliz (CHZ).

La Paris Blockchain Week, c’est aussi de nombreux sides event avant, pendant et après l’évènement. Pêle-mêle, nous pouvons par exemple citer le PBW Hackathon, AgentX ou bien Bitcoin for Investor, que nous avons présentés plus en détail dans notre article dédié.

Alors que l’évènement propose plusieurs tarifs pour différents budgets, vous pouvez bénéficier de 15 % de réduction pour votre billet avec le code CRYPTOAST15.

👉 Pour en savoir plus sur la Paris Blockchain Week

Blockchain & Finance à Paris

Organisé par la Société Générale-FORGE et l’Adan, « Blockchain et Finance — Évolution ou Révolution ? » se présente également comme un side event de la Paris Blockchain Week. Le 9 avril, de 14 h 30 à 21 h, rendez-vous à Bercy, au ministère de l’Économie et des Finances, pour un après-midi où seront réunis tant les professionnels de la finance traditionnelle que ceux de la finance décentralisée.

Parmi près d’une trentaine d’intervenants, nous pouvons citer Stéphanie Cabossioras, la secrétaire Générale de Société Générale — Forge, Nicolas Louvet, le PDG de Coinhouse ou bien Laurent Ovion, le président de l’ADAN.

Côté organisation, ce rendez-vous gratuit bénéficie par ailleurs du soutien de Bpifrance, de la Caisse des Dépôts, de Paris Europlace, de l’OCBF et de Cube3.

🔎 Découvrez le programme complet de « Blockchain et Finance — Évolution ou Révolution ? »

Investor Day de Cube3 chez Ledger

Le 11 avril prochain, au siège social de Legder à Paris, l’incubateur et accélérateur Cube3 organise Investor Day : une matinée pour mettre à l’honneur les projets de sa saison 2, afin de leur permettre d’obtenir des financements.

Plus d’une heure durant, les 6 projets suivants feront ainsi leur pitch, pour tenter de convaincre les investisseurs présents :

Bien que le rendez-vous soit gratuit, une inscription sera néanmoins nécessaire, compte tenu d’un nombre de places limitées.

💸 Tout savoir sur l’Investor Day de Cube3

Évènement de DeFi France à Bordeaux

Tandis que la communauté DeFi France propose régulièrement divers évènements pour démocratiser les technologies crypto, cap cette fois-ci sur Bordeaux le 25 avril prochain.

Cette fois-ci, le thème de la soirée est d’explorer de quelle manière le BTC peut s’utiliser dans la finance décentralisée (DeFi) sur des blockchains autres que Bitcoin, telles qu’Ethereum, Avalanche ou Base.

Pour participer à cet évènement gratuit, il s’agira dans un premier temps de se rendre dans les locaux de l’ISEGCOM de Bordeaux à 17 h pour la conférence, puis le rendez-vous se poursuivra dans un moment de partage au bar le Gargalou à partir de 19 h.

👉 Plus d’infos sur l’évènement de DeFi France à Bordeaux

