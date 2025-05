Crypto en France : le résumé complet d'avril 2025 dans l’écosystème blockchain

Avec son écosystème dynamique et innovant, la France est un réservoir à talents dans l’écosystème crypto. Pour mettre celui-ci en lumière, partons pour un tour d’horizon des actualités qui ont marqué le mois d’avril, parmi les acteurs locaux qui participent chacun à la révolution blockchain.

Que s’est-il passé au mois d’avril en France parmi les entreprises crypto ?

Le mois dernier, nous avons initié un tout nouveau format, pour passer en revue les actualités des acteurs français du Web3. Poursuivons ce mois-ci en mettant en lumière ce qu’il s’est passé en France, dans le secteur des cryptomonnaies.

Si l’actualité se joue souvent à l’international, c’est l’occasion de constater que les initiatives ne sont pas en reste au niveau de l’industrie locale, et que nous pouvons nous réjouir d’avoir un écosystème dynamique.

Les plateformes crypto développent leurs services

Le 9 avril, Paymium et Wyden ont dévoilé un nouveau partenariat pour apporter de la liquidité aux investisseurs institutionnels sur la paire BTC/EUR. D’un côté, Wyden et un fournisseur de technologies de trading pour institutionnels basé à Zurich et avec des bureaux en Pologne, à Singapour et à New York, tandis que Paymium est un exchange Bitcoin français : la plus vieille plateforme du genre au monde encore en activité.

Depuis le 9 avril, la plateforme française d’investissement Meria permet à ses clients de mettre en place une stratégie de dollar cost averaging (DCA). Désormais, il est possible d’acheter des cryptomonnaies à une fréquence journalière, hebdomadaire ou mensuelle sur Meria, retirant ainsi une grande charge psychologique.

Le 23 avril, Coinhouse a ajouté 16 nouvelles cryptos à sa plateforme, portant ainsi le nombre de crypto-actifs de son catalogue à 70. Entre memecoin, gaz token de layer 1 ou tokens utilitaires, nous retrouvons ainsi le BONK, le PEPE, le FLOKI, le WIF, le TON, le TAO, le SEI, le FLOW, le PYTH, le FIL, l’AR, le JUP, le RAY, l’ENA, le GALA et le KAS.

La décentralisation à la française

Le 2 avril, Usual et l’entreprise de sécurité blockchain Sherlock ont lancé ce qu’elles revendiquent être le programme avec le « plus gros prix de chasse à la prime de l’histoire de la technologie », d’une valeur de 16 millions de dollars. Lancée par l’ancien député français Pierre Person, Usual développe le stablecoin USD0, capitalisé aujourd’hui à plus de 648,3 millions de dollars.

Après avoir lancé sa plateforme tout-en-un pour la finance décentralisée (DeFi) le mois dernier, Coinstancy a poursuivi ses développements tout au long du mois d’avril. Entre autres, plusieurs pools de stablecoins ont été lancées, afin de répondre à plusieurs types profils en matière de risques et de rendements, tandis qu’un système de quêtes quotidiennes a également vu le jour, pour offrir aux utilisateurs des récompenses en apprenant.

Le 29 avril dernier, Ledger et Kiln ont dévoilé une nouvelle collaboration, pour faciliter l’accès aux rendements sur les stablecoins pour les utilisateurs de Ledger Live. Tout en restant en self-custody, il est désormais possible d’obtenir jusqu’à 9,9 % de rendements annuels sur l’USDC, l’USDT, le DAI et l’USDS, depuis un seul et même endroit.

Toujours à propos de Ledger, le leader de hardware wallets a confirmé une mise en garde vis-à-vis d’une arnaque ciblant les clients de la marque. En effet, vous pourriez peut-être recevoir un courrier de phishing dans votre boîte aux lettres, dans lequel l’auteur se fait passer pour Ledger en vous demandant de renseigner vos 24 mots de récupération via un QR code pour une prétendue faille de sécurité. Il s’agit bien évidemment d’une arnaque.

La blockchain continue sa démocratisation

Début avril, l’Adan a publié la 4e édition de son traditionnel baromètre de l’écosystème Web3 en France, permettant ainsi de prendre la température concernant l’adoption des technologies blockchains dans notre pays. Nous l’avons passé en revue à travers 4 articles dédiés, en mettant notamment en lumière que de moins en moins de Français détenaient des cryptomonnaies.

Il y a 2 semaines environ, nous sommes revenus sur une jurisprudence inédite en Europe. Le 20 mars dernier, le tribunal judiciaire de Marseille a effectivement reconnu des preuves sur la blockchain Bitcoin (BTC) au cours d’un procès pour contrefaçon, opposant AZ Factory à Valeria Moda. Pour protéger ses créations, AZ Factory avait recouru aux services de BlockchainyourIP en 2021, qui cherche à révolutionner le secteur de la propriété intellectuelle.

Depuis plus de 4 ans maintenant, Exaion, une filiale d’EDF, opère en tant que validateur sur la blockchain Tezos (XTZ). Depuis le 9 avril, l’entreprise a également étendu ses opérations à Etherlink, un layer 2 du réseau présentant la particularité d’être compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Du 8 au 10 avril dernier, c’est la traditionnelle Paris Blockchain Week (PBW) qui s’est tenue au Carrousel du Louvre, à l’occasion de sa 6e édition. Plus de 420 speakers et plus de 10 000 étaient attendus, et le rendez-vous de l’année prochaine est d’ores et déjà fixé : le 14 et 16 avril 2026.

Financement et entrepreneuriat

Le 8 avril, l’application de paiements en cryptomonnaies Lyzi a annoncé une levée de fonds de 1,3 million d’euros, à laquelle a notamment participé la Tezos Foundation. Forte de ses 400 000 points de vente, l’entreprise compte maintenant intégrer le layer 2 Etherlink à sa solution.

Le 17 avril, Bpifrance a annoncé avoir investi dans le fonds euro tokenisé de Spiko. Alors que nous supposions que le montant dudit investissement pouvait être de 1 million d’euros, cette initiative concrétise les ambitions de la banque publique révélées en mars au sujet des cryptomonnaies.

À la fin du mois, Cube3 a clos les candidatures pour Spotlight, sa prochaine cérémonie de sélection de projets Web3 à incuber, qui se tiendra le 14 mai prochain. En avril, plusieurs partenariats ont été annoncés pour cet évènement, dont un avec l’Aave Chan Initiative (ACI) ou encore avec Tezos et la Région Pays de la Loire.

Aussi concernant Cube3, l’incubateur et accélérateur Web3 a organisé son Investor Day le 11 avril dernier, dans les locaux de Ledger à Paris. À cette occasion, les startups Web3 Memori Connect, VenaLabs, Boonty, Dowgo et ANYW3AR, ont cherché à lever entre 250 000 et 1 million d’euros pour poursuivre leur développement.

Le Web3 au service du gaming

Stables, le jeu blockchain de fantasy sport créé en collaboration avec le PMU, permet aux joueurs de s’affronter dans des courses hippiques, avec des doubles numériques de réels chevaux. Lancé en 2023 sur la blockchain Tezos (XTZ), Stables a officialisé un partenariat avec Equibase le 2 avril dernier, permettant ainsi d’étendre la portée de Stables au marché américain.

Depuis 2 ans, le studio de jeu vidéo Ubisoft est en partenariat avec Immutable (IMX), le layer 2 d’Ethereum (ETH) axé sur le gaming. Le 23 avril dernier, cette collaboration s’est concrétisée par l’annonce d’un futur jeu de cartes en ligne : Might & Magic Fates.

Le 24 avril, Banijay Rights, une multinationale française détenant les droits de distribution de la célèbre série à succès Peaky Blinders, s’est associée à Anonymous Labs pour créer un jeu vidéo crypto. À l’horizon 2026, nous pouvons ainsi nous attendre à voir un nouveau token mettant la famille Shelby à l’honneur, dans un tout nouvel écosystème Web3.

