Les Peaky Blinders vont débarquer dans un jeu crypto — Voici ce que nous savons

Après 6 saisons d'une série à succès, les Peaky Blinders reviendront dans un jeu vidéo crypto, grâce à un partenariat entre la société de distribution et un studio Web3. Que savons-nous ?

L’univers des Peaky Blinders aura droit à sa crypto et son jeu Web3

Après l’immense succès de la série Peaky Blinders, la franchise s’apprête à revenir sous une forme où on ne l’attendait pas : un jeu vidéo crypto.

En effet, sa société de distribution, Banijay Rights, s’est associée au studio Anonymous Labs, dans le but de créer un écosystème Web3 dédié :

Prévu pour être lancé l’année prochaine, l’écosystème transportera les joueurs dans le monde immersif des Peaky Blinders en proposant des expériences interactives, des jeux, des séquences d’action et une monnaie de jeu tokenisée, le tout dans les rues du Birmingham d’après-guerre.

Commencez votre aventure crypto avec notre guide pas-à-pas

Publicité

Alors que peu d’informations ont été révélées, il faudra encore patienter pour en savoir plus sur le contenu dudit univers, son gameplay ou encore sa plateforme. Toutefois, il semble d’ores et déjà acté qu’un token sera associé. De plus, il est tout à fait probable que des items du ou des jeux soient des tokens non fongibles (NFT), offrant ainsi une pleine propriété aux joueurs tout en leur permettant le trading.

Pour leur part, Joris Van Velzen et Wojciech Gruszka d’Anonymous Labs voient dans ce partenariat le signe que les « grandes marques de propriété intellectuelle considèrent la blockchain comme l’avenir ».

👉 Dans l’actualité également — Immutable (IMX) et Ubisoft présentent un nouveau jeu vidéo avec des fonctionnalités Web3

D’ici 2026, nous aurons probablement l’occasion d’en apprendre plus sur les développements de ce projet, qui pourrait donner aux fans de Peaky Blinders de quoi patienter avant la sortie du film, d’une hypothétique saison 7 et d’éventuels spin-offs.

Source : Banijay

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital