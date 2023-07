Blockchain et jeux vidéo - Ubisoft signe un accord avec Cronos pour contribuer à son réseau

Pour participer à l'émergence de nouveaux jeux vidéo dans le Web3, Ubisoft s'est associé à l'écosystème Cronos et devient officiellement validateur sur ce réseau. Plus qu'un partenariat pour mieux appréhender l'univers des blockchains, l'entreprise française cherche à comprendre comment créer un engagement plus profond entre les créateurs de jeux vidéo et leurs joueurs.