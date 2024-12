Ubisoft propose de mint gratuitement des NFT pour la sortie du jeu Captain Laserhawk : the G.A.M.E.

Ubisoft, célèbre pour ses franchises comme Assassin's Creed, fait un pas audacieux dans le Web3 avec le NFT de son nouveau jeu, Captain Laserhawk : The G.A.M.E.. Disponible en free mint pour seulement 24 heures, ce sésame offre bien plus qu’un accès anticipé : évolutivité, gouvernance, et avantages exclusifs. À ne pas manquer !