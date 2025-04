Stablecoins : Ledger offre désormais des rendements sécurisés et en self-custody grâce à Kiln

Ledger s'associe à Kiln pour proposer jusqu'à 9,9 % de rendements annuels sur les stablecoins tels que l'USDT ou l'USDT, le tout sans sacrifier la sécurité et la self-custody. On vous explique.

Ledger et Kiln s'associent pour sécuriser et simplifier le staking de stablecoins

Le leader mondial des wallets crypto, Ledger, a dévoilé un partenariat avec Kiln, plateforme spécialisée dans les infrastructures de staking et de yield DeFi, pour proposer des rendements sur les stablecoins sans sacrifier la self-custody.

Les utilisateurs peuvent désormais générer un revenu passif sur leurs stablecoins USDC, USDT, DAI et USDS, et ce sans passer par des applications Web3 externes.

Accessible via l’interface Ledger Live – aussi bien sur bureau que sur mobile – ce nouveau service permet de déposer ses stablecoins dans des vaults connectés à des protocoles DeFi de référence comme Aave, Morpho, Spark, Compound et Sky.

Exemple du tableau de bord Ledger Live intégrant l'offre de staking sur l'USDC, le stablecoin de Circle

Les rendements proposés vont de 5 % à 9,9 % d'APY, selon le protocole sélectionné, le tout sans période de verrouillage imposée. Grâce à une interface guidée et au clear-signing, les utilisateurs peuvent interagir avec la DeFi sans quitter l’environnement sécurisé offert par Ledger.

Jean-François Rochet, VP Services Consommateurs chez Ledger, souligne que cette fonctionnalité vise à « simplifier l’accès à la finance décentralisée, sans exposer les utilisateurs aux risques liés aux wallets de navigateur ».

Les utilisateurs n’ont qu’à choisir le protocole, déposer leurs fonds, et suivre leurs performances depuis le tableau de bord Earn de Ledger Live.

Ledger est un partenaire de longue date de Kiln, et grâce à notre collaboration étroite, nous avons développé une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs. Travailler ensemble sur l'intégration DeFi de Kiln pour Ledger est une occasion exceptionnelle, et nous sommes ravis d'aider à ouvrir l'accès aux récompenses stablecoins pour des millions d'utilisateurs de Ledger.

L’intégration avec Kiln supprime la complexité des applications décentralisées et permet une gestion directe, simplifiée et automatisée des stratégies de rendement sur stablecoins. Le choix de s’appuyer sur Kiln s’explique aussi par la solidité de l’entreprise, qui gère plus de 11 milliards de dollars d’actifs numériques, dont plus de 5 % du staking total sur Ethereum.

L'association entre Kiln et Ledger permet de mettre ses stablecoins en staking en un clic

Selon Ledger, seulement 4 % des détenteurs de stablecoins exploitent aujourd’hui ces actifs pour générer du rendement. Pourtant, ces tokens sont au cœur de l’écosystème crypto et de la DeFi, notamment pour la gestion de trésorerie, les paiements transfrontaliers ou encore la couverture contre la volatilité des marchés.

En 2022, plus de la moitié des volumes de transaction sur les stablecoins étaient liés à la DeFi, avec l'USDC et l'USDT représentant plus de 80 % du volume total.

Source : Communiqué

