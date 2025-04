Scam : attention aux faux courriers de Ledger reçus dans votre boîte aux lettres

Plusieurs utilisateurs de Ledger ont signalé avoir reçu de faux courriers dans leur boîte aux lettres, provenant en apparence de l’entreprise. Sur un ton alarmiste, le courrier invite les utilisateurs à fournir leurs phrases de récupération :

Breaking: New scam meta launched. Now they’re sending physical letters to the @Ledger addresses database leak requesting an ‘upgrade’ due to a security risk.

Be very cautious and warn any friends or family that you know is in crypto and is not that savvy. pic.twitter.com/XoUAGQBJXt

— Jacob Canfield (@JacobCanfield) April 28, 2025