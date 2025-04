La France investit dans la tokenisation sur Ethereum avec Bpifrance

Jeudi, Bpifrance a dévoilé un placement dans le fonds monétaire euro tokenisé de Spiko. À travers cet investissement, la banque publique concrétise ses promesses d’investir dans l’industrie blockchain française. Quels sont les détails de ce partenariat ?

Bpifrance investit dans le fonds euro tokenisé de Spiko

Bpifrance avait annoncé la couleur il y a moins d’un mois : investir jusqu’à 25 millions d’euros dans les projets crypto français pour soutenir l’industrie blockchain locale. Cette semaine, les promesses ont été mises à exécution, avec un premier placement en fonds propres réalisé dans un fonds monétaire tokenisé de Spiko.

👨‍🏫 Qu'est-ce que la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) ?

Avec ses 2 fonds tokenisés sur la blockchain Ethereum (ETH), l'un sur l'euro et l'autre sur le dollar, Spiko totalise à ce jour plus de 220 millions d'euros d'actifs sous gestion auprès de plus de 700 clients. Sa proposition de valeur est de permettre à ses clients de générer des intérêts sur leur trésorerie dès 1 000 euros, sur un compte géré par CACEIS, une filiale du Crédit Agricole, dont le capital est accessible à tout moment.

Lors de l'écriture de ces lignes, les fonds euro et dollar fournissent respectivement 2,38 % et 3,92 % de rendements annualisés nets de frais.

Pour en revenir à Bpifrance, cet investissement témoigne d'une confiance dans cette innovation, comme le rapporte Arnaud Caudoux, le directeur général adjoint de la banque :

Cette souscription de Bpifrance au fonds Spiko Euro s'inscrit dans notre stratégie d’innovation en matière d’infrastructures financières. La technologie de Spiko offre un réel potentiel d’optimisation des véhicules de placement de trésorerie pour les particuliers, les start-ups, mais aussi les PME et ETI françaises.

En l'occurrence, ledit fonds euro est exclusivement investi en Bons du Trésor français, et délivre des intérêts quotidiennement.

Bien que le montant exact de ce placement n'ait pas été communiqué, il est probable qu'il soit de 1 million d'euros. En effet, un coup d'œil du côté des données on-chain sur Ethereum montre qu'une transaction de ce montant a été conclue jeudi sur le fonds euro, tandis qu'aucun mouvement n'avait été enregistré depuis 10 jours sur le smart contract concerné :

Transaction pouvant concerner Bpifrance sur le fonds euro de Spiko

Bien entendu, cette donnée est à considérer au conditionnel, dans l'attente d'une confirmation officielle de l'une des 2 parties. Toutefois, Bpifrance ayant annoncé son intention d'investir des tickets allant de 300 000 euros à 2,5 millions d'euros dans 5 à 20 projets, nous tombons ici en plein dans cette fourchette.

Pour Paul-Adrien Hyppolite, le cofondateur et PDG de Spiko, cette confiance motive son ambition de développer la portée institutionnelle de ses produits :

Ce partenariat avec Bpifrance démontre le caractère institutionnel de nos produits, alliant la sécurité des placements traditionnels à l'innovation des technologies blockchain. Pouvoir répondre aux exigences d’investisseurs institutionnels comme Bpifrance représente une étape clé dans notre ambition d’accélérer la tokenisation des infrastructures monétaires et financières.

👉 Dans l'actualité également — 19 milliards de dollars de RWA : la quantité d’actifs tokenisés double en moins d’un an

Au-delà des investisseurs institutionnels, notons que Spiko s'adresse également aux épargnants particuliers, qui pourront y trouver une alternative intéressante à certains fonds bancaires traditionnels nécessitant certaines conditions d'éligibilités.

Sources : Bpifrance, Etherscan

