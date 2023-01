Stables : le projet ambitieux du PMU qui fait rentrer les courses hippiques dans le Web3

Propulsé par le Pari mutuel urbain (PMU) et développé sur la blockchain Tezos (XTZ), Stables est un Fantasy Game de courses hippiques. Grâce aux tokens non fongibles (NFT), Stables permet à ses joueurs de détenir des chevaux numériques liés à un vrai cheval de course et d’avoir accès aux récompenses liées aux courses réelles et au Fantasy Game. Dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire à la whitelist de Stables pour être éligible au futur mint de 2 NFT.

Stables, la toute première expérience hippique dans l'univers du Web3 sous licences officielles (France Galop et Le Trot)

Stables est un projet innovant né du fruit d’une collaboration entre le Pari mutuel urbain (PMU) et 321founded, une entreprise française spécialisée dans l'incubation de startups. Ils se sont tous les 2 réunis afin de développer une nouvelle expérience hippique grâce au Web3 et aux tokens non fongibles (NFT).

S'appuyant sur la blockchain Tezos (XTZ), Stables a réuni des talents de divers horizons, qu'ils soient entrepreneurs, experts du Web3 ou bien professionnels du monde hippique, afin de délivrer un Fantasy Game basé sur de vrais chevaux de course.

Le choix de la blockchain Tezos a été motivé par les différentes solutions qu'elle apporte, à savoir un faible coût énergétique, des frais de transactions moindres, un haut niveau de sécurité, une communauté et des partenaires importants, mais surtout, une assurance de fonctionnement à long terme.

Ainsi, pour profiter de l'expérience de jeu Stables, il sera nécessaire de télécharger un wallet compatible avec la blockchain Tezos comme Kukai, Spire, Galleon, AirGap, Temple ou encore Umami.

L'expérience Stables, qui a débuté le 9 janvier 2023, permet aux premiers intéressés de s'inscrire à la whitelist dédiée afin de se lancer dans la compétition hippique façon Web3 grâce à un cheval de course représenté sous forme de NFT 3D.

Figure 1 - Aperçu d'un cheval de course dans Stables

Ces NFT bénéficient chacun de leurs propres particularités et atouts, sur des sections aussi variées que la race du cheval, sa longueur de foulée, son taux de victoire, sa vitesse maximale, son propriétaire et même sa nationalité. Des spécificités qui correspondent, en somme, à celles des chevaux participant aux courses hippiques réelles.

Effectivement, les caractéristiques des chevaux de course présents dans le jeu Stables sont entièrement calquées sur les performances réelles dudit cheval. Plus d'informations seront bientôt disponibles à ce sujet.

Mélange ingénieux entre le Web3 et les courses hippiques, Stables vise à se développer à l'international en se dotant des outils pour devenir une référence du genre. Pour y parvenir, Stables prévoit d'ores et déjà une feuille de route bien fournie pour cette année 2023.

Nous le disions précédemment, les joueurs peuvent d'ores et déjà s’inscrire à la whitelist afin d'avoir, dans un futur proche, la possibilité d'acheter 2 NFT parmi les plus rares de l'univers Stables, chaque NFT ayant, encore une fois, ses propres spécificités.

Par ailleurs, posséder un NFT de cheval de course permet aux joueurs non pas seulement de participer à l'expérience du Fantasy Game hippique grâce à leur participation aux courses en ligne, mais également de contribuer proactivement à l'évolution de Stables en rejoignant ses communautés physiques et virtuelles.

Rappelons également que les chevaux de course numériques disponibles dans le jeu Stables sont eux-mêmes liés à de réels chevaux de course, garantie d'une expérience unique reliant le monde réel au monde du Web3. De plus, au-delà de l'aspect pratique, ces NFT sont représentés en 3 dimensions et ont été conçus et produits par des artistes spécialisés dans la création de visuels 3D.

Figure 2 - Aperçu d'un résultat de course Stables

Mais Stables n'est pas un jeu de hasard qui dépendra simplement de vos NFT : la stratégie sera votre premier atout, et il faudra ruser pour atteindre la première place du podium. Pour y parvenir, il faudra soigneusement choisir votre cheval, votre équipement, et bien sûr, faire les meilleurs choix afin de dépasser vos adversaires.

Profitant de la richesse de l'univers hippique et du système de course, Stables promet d'offrir une expérience attrayante et évolutive via un système de classement par points, le tout reposant sur un algorithme ayant fait ses preuves à travers une dizaine d'années de courses réelles.

Bien sûr, gagner des courses et grimper dans le classement vous permettra de débloquer des récompenses, mais plus de détails seront révélés prochainement à ce sujet.

Le mint des NFT de Stables sera possible d'ici quelques semaines, alors si vous souhaitez faire partie de la génération « Alpha », ne tardez pas à vous inscrire à la whitelist de Stables et à commencer les différentes quêtes disponibles.

👉 Suivez ce lien pour vous inscrire à la whitelist de Stables

Un Fantasy Game hippique prometteur

Développé par une multitude de passionnés, qu'ils soient experts du Web3, des courses hippiques ou de l'entrepreneuriat, Stables a toutes les cartes en main pour s'inscrire comme un Fantasy Game de premier plan, et ce avec le soutien de PMU, leader dans l'univers des courses hippiques.

Stables saura par ailleurs combler tous types d'investisseurs, qu'ils soient collectionneurs de NFT, investisseurs en cryptomonnaies, gamers ou simplement passionnés de course hippique souhaitant s'approprier le Web3 de façon novatrice et intuitive.

Notez que l'expérience Stables est encore neuve : de nouvelles fonctionnalités seront disponibles petit à petit, et le premier trimestre 2023 sera l'occasion de vous familiariser avec ce nouvel écosystème supporté par PMU, le premier opérateur de pari mutuel de sport hippique européen et le troisième à l'échelle mondiale.

Alors que vous aurez l'opportunité de profiter de vos premiers NFT grâce au système de whitelist, les courses hippiques façon Web3 débuteront au deuxième/troisième trimestre de l'année, puis de nouvelles implémentations auront lieu dans le jeu, notamment l'ajout de niveaux de rareté, de nouveaux chevaux et même de nouvelles courses provenant des 4 coins du globe.

La sécurité du jeu sera quant à elle garantie par Tezos, une blockchain reconnue dans l'écosystème et souvent plébiscitée pour le gaming Web3 grâce à ses nombreux atouts tels que sa faible consommation énergétique, ses frais de transactions réduits par rapport à bon nombre de ses concurrents, et son écosystème vivant.

Enfin, afin de garantir l'évolutivité du jeu à long terme, le produit des bénéfices engendrés par les différentes ventes de NFT seront exclusivement utilisés afin d'animer le jeu et la communauté à travers de nouvelles expériences uniques.

Les prix des différents NFT ainsi que leur supply sera révélée prochainement, alors restez à l'affût de l'actualité de Stables via ses réseaux sociaux.

👉 Suivez l'actualité de Stables en les suivant sur Twitter

