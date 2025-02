Paris Blockchain Week (PBW) : que réserve la 6e édition de l’un des plus grands évènements crypto ?

Cette année, la Paris Blockchain Week revient pour une 6e édition, avec de nombreuses conférences et un programme plus complet que jamais. À quoi pouvons-nous nous attendre ? Comment acheter votre billet ?

La Paris Blockchain Week revient au printemps pour sa 6e édition

Du 8 au 10 avril prochain, la désormais célèbre Paris Blockchain Week (PBW) revient pour sa 6e édition au Carrousel du Louvre.

Plus de 10 000 visiteurs sont attendus, afin d’écouter les interventions de 420 speakers, tandis que plus de 85 pays devraient être représentés lors de cet évènement. PBW, c’est également de nombreux side events, et durant ceux-ci, des sujets variés seront mis à l’honneur, avant, pendant et après le rendez-vous. Nous reviendrons notamment sur AgentX, Bitcoin Investor Day ou bien le hackathon.

🎫 Profitez de 15 % de réduction pour votre billet avec le code CRYPTOAST15

Plusieurs invités de projets et entreprises célèbres sont attendus, tels que :

Richard Teng, le PDG de Binance ;

Eric Anziani, le directeur technique de Crypto.com ;

Eric Turner, le PDG de Messari ;

Sergej Kunj, le cofondateur de 1inch ;

Alexandre Dreyfus, le PDG de Chiliz (CHZ).

💡 Découvrez les évènements Web3 à ne pas manquer

15 % de réduction grâce à notre code Cryptoast15

En matière de tarifs, la Paris Blockchain Week offre différentes formules, allant de l’entrée gratuite pour les bénévoles à 4 299 euros pour les VIP :

Étudiants : 180 euros ;

: 180 euros ; Professionnels du secteur : 499 à 3 699 euros ;

: 499 à 3 699 euros ; Investisseurs : 2 799 à 4 299 euros.

Lors de l’écriture de ces lignes, les tickets sont encore dans leur phase « Early Bird », permettant de payer ceux-ci moins cher que le tarif indiqué. En outre, le code « cryptoast15 » permet aussi de bénéficier d’une réduction supplémentaire de 15 %.

Si chaque billet permet l’accès aux 3 jours de l’évènement, ainsi que l’accès à la restauration, certaines catégories donnent droit à plus d’avantages, comme une application de networking, l’accès à une loge VIP, ou encore une rencontre avec les finalistes du concours de startups.

Profitez de 15% de réduction sur vos places avec le code cryptoast15

Publicité

Un programme complet à la PBW

Bien que la PBW en tant que telle se déroule du 8 au 10 avril pour ce qui est des conférences, l’évènement dans son ensemble s’inscrit sur une durée plus large. Les 5 et 6 avril par exemple, un hackathon permettra aux développeurs de tester leurs idées, afin de créer ce qui sera peut-être l’une des applications de références dans l’écosystème crypto de demain.

À ce propos, le PBW Hackathon a déjà commencé dans un format en ligne, avec 10 000 euros de prix à la clé, des billets pour l’évènement et l’opportunité de présenter son projet sur la scène principale.

Ensuite, le 7 avril verra la tenue d’AgentX ainsi que de Bitcoin for Investor. Pour le premier rendez-vous, il s’agit d’un évènement spécialement dédié aux agents IA, pour lequel 40 intervenants et 50 projets sont attendus. Afin de participer, il faudra se procurer un billet supplémentaire au tarif de 450 euros.

🎫 Profitez de 15 % de réduction pour votre billet avec le code CRYPTOAST15

En ce qui concerne Bitcoin for Investor, le prix de ce side event est fixé à 649 euros, et permettra de prendre part à ce sommet limité à 1 000 places. Comme son nom l’indique, cette date est dédiée exclusivement à Bitcoin (BTC) et s’adresse tant aux maximalistes, qu’aux investisseurs institutionnels souhaitant développer leurs activités sur cette technologie.

Concernant PBW spécifiquement, chaque jour de conférence aura droit à une soirée sur un thème particulier. Ainsi, la journée du 8 avril se terminera par un dîner VIP, le 7 verra la tenue d’un cocktail mettant les Real World Assets (RWA) à l’honneur, tandis qu’une réception VIP avec des membres du gouvernement se tiendra en parallèle, et la journée du 10 avril sera clôturée par une fête au Moulin Rouge.

De plus, la journée du 10 avril sera également marquée par un concours de startups.

Pour finir, un side event dédié aux Decentralized Physical Infrastructure Networks (DePIN) aura lieu le 11 avril.

🎬 Découvrez un avant-goût de la Paris Blockchain Week :

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital