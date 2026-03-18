Des cryptos à Tahiti : le PICS revient pour une 2e édition les pieds dans l'eau

En mai prochain, le PICS revient à Tahiti pour mettre Bitcoin et les cryptomonnaies à l'honneur en Polynésie française. Quel est le programme de cette 2e édition tant attendue ?

Le PICS revient à Tahiti

Après une première édition réussie en 2022, le Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) revient 4 ans après à Tahiti. Les 22, 23 et 24 mai prochains, PICS2 promet une nouvelle fois de mettre Bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies à l’honneur, au travers d’un rendez-vous totalement gratuit.

3 jours durant, l’évènement organisé par Hellmouth Banner et DinoVox attend 5 000 visiteurs, 100 exposants et 40 conférenciers, sur 3 sites d’expositions, de conférences et de workshops.

🏝️ Participez à la 2e édition du PICS

Le premier jour au matin, la conférence Web3 Oceania accueillera 15 nations du Pacifique pour un sommet mêlant minage de Bitcoin, identité onchain, DAO, stablecoins et MNBC. À midi, la cérémonie d’ouverture officielle marquera le coup d’envoi du PICS2 et les visiteurs pourront accéder au « Village » et au « Village Pro », le premier permettant notamment aux artisans locaux de vendre leurs créations en acceptant les paiements en bitcoin, tandis que le second accueillera les expositions et les ateliers.

Le soir, la première journée se clôturera par une soirée sur le thème du traditionnel Bitcoin Pizza Day. Concernant le samedi, une soirée VIP terminera la journée, tandis qu’une dernière soirée de clôture aura également lieu le dimanche.

Au programme durant le week-end, les visiteurs pourront profiter des 10 zones thématiques du « Village » en bord de mer, déambuler au travers des stands et assister aux conférences et autres panels. De plus, la « Start-up Arena » accueillera un hackathon et un concours de pitch, pour permettre aux créateurs de projet de trouver des financements pour concrétiser leurs idées.

Programme complet du PICS2

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S'il faut bien entendu compter le prix du déplacement vers Tahiti pour assister au PICS2, cet évènement est, comme nous l'avons précisé précédemment, totalement gratuit, là où le billet d'accès pour d'autres grandes scènes cryptos dépasse parfois largement le millier d'euros.

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