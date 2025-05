Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en juin 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en juin 2025 ? Avec EthCC[8] à Cannes en tête d'affiche, retrouvez notre sélection de 8 rendez-vous partout en France.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois de juin, l'EthCC[8] est à l'honneur, avec l'évènement principal à Cannes et de nombreux side events. En parallèle, d'autres meetups et rendez-vous partout en France valent également le détour.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Meetup Bitcoin d’AlpineChain.xyz à Annecy

Comme tous les premiers mercredis du mois, l’association Alpinechain.xyz donne rendez aux bitcoiners haut-savoyards au bar The Craic à Annecy pour son meetup mensuel le 4 juin.

Cette fois-ci, la soirée aura des airs de hors-série, puisque Marius Farashi Tasooji, rédacteur chez Cryptoast, prendra la parole pour partager son expérience sur son séjour au Salvador, où il a pu réaliser un reportage sur l’adoption de Bitcoin :

J’y ai passé un mois, à la rencontre de nombreux Salvadoriens avec qui j’ai pu échanger, voyager et recueillir des témoignages uniques dans un pays qui fut autrefois l’un des plus dangereux au monde. Je viendrai partager mon expérience en personne et répondre à toutes vos questions ! Ce sera aussi l’occasion de vous dévoiler des images et anecdotes inédites, jamais publiées jusqu’ici.

👉 Pour participer au Meetup Bitcoin d’AlpineChain.xyz à Annecy

Proof of Talk à Paris

Pour sa 3e édition, Proof of Talk revient à Paris le 10 et 11 juin au Palais du Louvre. Au total, plus de 150 intervenants sont attendus lors de ces 2 jours de conférences, pour lesquelles seront notamment présents Barry Silbert, le PDG de Digital Currency Group, ou bien Cathier Wood, la PDG d’Ark Invest.

Proof of Talk, c’est aussi un rendez-vous au court duquel l’accent sera mis sur le networking, permettant ainsi aux participants de se faire un maximum de contacts dans l’écosystème du Web3.

Comptez tout de même entre 777 euros et 4 999 euros, en fonction de la formule choisie pour votre ticket d’entrée.

👉 Retrouvez le programme du Proof of Talk 2025

Sui Connect à Paris

Le 11 juin, la Sui Foundation organise un évènement gratuit pour aller à la rencontre de sa communauté.

Pour cela, rendez-vous à Solum Paris. Après l’ouverture des portes à 18 h 30, Kostas Chalkias, le cofondateur de Mysten Labs, prendra la parole. Ensuite, plusieurs représentants de divers projets de l’écosystème Sui interviendront, dont la solution de stockage décentralisé Walrus, ainsi que Sui Sisterhood, une initiative cherchant à valoriser la place des femmes dans l’écosystème.

Enfin, la soirée se poursuivra par un moment de convivialité et de networking autour d’un verre.

👉 Plus d’infos sur le Sui Connect Paris

Conférence Bitcoin unique à Nantes

Jeudi 12 juin, le meetup de Bitcoin Nantes prendra une forme particulière, en accueillant Alexandre Stachtechenko et Jean-Charles Galli. Directeur de la stratégie de Paymium pour le premier et enseignant en géopolitique en écoles de commerce pour le second, tous deux ont coécrit le livre « Bitcoin — Le choc géopolitique » paru le mois dernier.

C’est donc logiquement que cette conférence spéciale abordera des sujets de géopolitique et de souveraineté monétaire, vu à travers Bitcoin.

Pour y assister, rendez-vous dès 18 h 30 à Epitech Nantes. L’entrée est gratuite, mais une inscription sera nécessaire face à un nombre de places limitées. Sur place, il sera possible de faire des dons en BTC et en espèces, afin de soutenir le MeetUp Bitcoin Nantes et l’Institut National de Bitcoin (INBi). Enfin, la soirée pourra se poursuivre autour d’un verre, puis au restaurant.

👉 Toutes les infos sur la Conférence Bitcoin à Nantes

EthCC[8] à Cannes

Pour sa 8e édition, l’Ethereum Community Conference (EthCC) posera ses valises pour la première fois à Cannes. Du 30 juin au 3 juillet prochains, plusieurs figures de l’écosystème sont attendues, dont Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum (ETH), Charles Guillemet, le directeur technique de Legder, ou encore Sergey Nazarov, le cofondateur de Chainlink (LINK).

Organisé par l’association Ethereum France, l’évènement attend plus de 6 400 personnes cette année, 390 intervenants, et devrait compter non moins de 580 side events. En outre, 64 sponsors soutiennent ce rendez-vous, dont des acteurs célèbres comme Robinhood, Polygon (POL), Base ou bien Lido.

Côté tarifs, les billets d’entrée vont de 125 euros à 1 500 euros en fonction de la formule choisie, tandis qu’une formule étudiante gratuite est déjà complète.

👉 Plus d’info sur l’EthCC[8] à Cannes

Les side events de l’EthCC[8]

En marge de l’EthCC[8], la ville de Cannes accueillera également bon nombre de side event avant, pendant et après le rendez-vous principal. Voici quelques idées.

Bootcamp The Oz City à Valbonne

Durant une semaine à Valbonne, le bootcamp The Oz City accueillera les ingénieurs, les fondateurs et les chercheurs dans un espace de coworking accessible 24 h sur 24. Au programme : mentorat, conférences éducatives, ateliers ou encore hackathon, afin de parfaire ses compétences liées aux technologies du Web3 et de l’intelligence artificielle.

👉 Pour en apprendre plus sur The Oz City

Stable Summit III

Les 27 et 28 juin, Stable Summit III posera ses valises à l’espace événementiel Le Studio à Cannes. Ce rendez-vous centré sur les stablecoin comptera par exemple sur la présence de Stani Kulechov, le fondateur d’Aave, Michael Egorov, le fondateur de Curve, ou encore Marc Boiron, le PDG de Polygon Labs.

Pour assister à ces 2 jours de conférence, comptez 200 euros par ticket.

👉 Découvrez le programme de Stable Summit III

Side event RWA Cannes : Tokenizing Finance

Le 30 juin au Casino Barrière, RWA Cannes mettra à l’honneur le secteur grandissant de la tokenisation d’actifs du monde réel. Plusieurs tables rondes donneront la parole à des représentants de noms célèbres de la finance traditionnelle, comme UBS, JPMorgan, VanEck ou bien Natixis. Porté par l’équipe à l’origine de NFT Paris, ce rendez-vous s’adresse aux investisseurs institutionnels, aux fournisseurs d’infrastructures ou aux innovateurs de l’écosystème.

👉 Découvrez RWA Cannes : Tokenizing Finance

