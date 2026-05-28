Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en juin 2026

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en juin 2026 ? Pour ce nouveau mois, retrouvez notre sélection de 5 rendez-vous, dont la 3e édition de Proof of Talk au Louvre.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Ce mois-ci, partons à la découverte de 5 rendez-vous, dont le retour de l'évènement Proof of Talk au Palais du Louvre.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement ou meetup, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Proof of Talk au Louvre

Les 2 et 3 juin, l’évènement Proof of Talk revient pour la 3e fois au palais du Louvre pour deux jours de conférences :

Après deux éditions intégralement sold-out en 2024 et 2025, l'événement rassemble 2 500 décideurs triés sur le volet : 85 % de décision-makers, 95 % de PDG actifs parmi les intervenants, et une représentation cumulée de 18 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion via les principaux fonds, family offices et allocataires de capital présents.

Un fort accent est mis sur le networking, notamment au travers de cocktails, de masterclasses, de tables rondes, de dîners privés et de déjeuners. Notons toutefois une dimension très VIP, avec des tarifs allant de 1000 à 5 500 euros.

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Money 20/20 Europe à Amsterdam

Du 2 au 4 juin, le RAI d’Amsterdam attend plus de 7 400 participants de 100 pays différents pour un évènement crypto et IA s’articulant autour de 4 piliers. Ainsi, les agents IA, la recomposition des services financiers, les technologies de paiement et la régulation seront abordés.

Soulignons toutefois un rendez-vous loin d’être à la portée de tous, puisque les places restantes coûtent entre 3 895 et 5 995 euros

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WAIB Summit Monaco

Les 9 et 10 juin prochain, le One Monte-Carlo accueille le WAIB Summit Monaco. Avec 2 000 participants attendus, l’évènement mêlera à la fois intelligence artificielle (IA) et cryptomonnaies :

Le programme s'articule autour de plus de 150 intervenants et 40 sessions, organisées en deux pôles thématiques. Le pôle « Digital Assets » aborde l'adoption institutionnelle par les family offices, la tokenisation des actifs réels, l'infrastructure Web3, la bataille stablecoins contre Bitcoin et l'économie des créateurs. Le pôle « Intelligence Artificielle » couvre l'infrastructure et le compute, la gouvernance et l'éthique, les applications en entreprise, l'IA générative créative, l'IA agentique et les écosystèmes open source.

Parmi les personnalités attendues, nous pouvons citer Côme Prost-Boucle, le directeur France de Coinbase, Sabina Liu, la directrice générale de KuCoin EU, ou bien Cyrus Fazel, le fondateur de SwissBorg.

Concernant les prix des billets, 4 formules sont proposées pour des tarifs allant de 200 à 2 800 euros.

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BTC Prague

Décrit comme l’un des plus grands rassemblements Bitcoin-only d’Europe, BTC Prague se tiendra du 10 au 13 juin prochain dans la capitale tchèque. Des invités de renoms sont attendus, tels que Michael Saylor, Jack Mallers ou encore Adam Back.

Le premier jour sera orienté vers les développeurs, notamment avec un hackathon ou des workshops techniques, tandis que la deuxième journée s’articulera autour des professionnels, par exemple avec des sujets portant sur l’intégration de Bitcoin en entreprise ou encore les infrastructures de paiements. Enfin, les 2 derniers jours accueilleront la conférence principale, avec des keynotes, des débats, une zone d’exposition et plus de 170 intervenants attendus.

Côté tarifs, ceux-ci vont de 73 à 1 880 euros suivant la formule, tandis que le code CRYPTOAST vous offre 10 % de réduction.

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Paradigme Bitcoin à Neuchâtel

Pour sa 5e édition, l’évènement Paradigme Bitcoin revient à Neuchâtel, en Suisse, les 26 et 27 juin prochains. Cette année, l’évènement attend 400 participants et passera en revue les différentes valeurs fondamentales de Bitcoin. Ainsi, les conférences porteront sur des thèmes comme « Les clés économiques pour sécuriser sa fortune », la fiscalité, « La quatrième fonction de la monnaie », ou même un workshop sur les portefeuilles multisignatures, pour ne prendre que quelques exemples.

Durant ces 2 jours, entrepreneurs et bitcoinners locaux côtoieront ainsi les acteurs bancaires et familly office autour de nombreuses conférences, des workshops et des moments de networking.

Concernant les tarifs, Paradigme Bitcoin se veut bien plus accessible que les autres évènements de cette sélection mensuelle, avec un prix unique de 179 francs suisses par billet.

💡 Tout savoir sur la 5e édition de Paradigme Bitcoin à Neuchâtel

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