Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en janvier 2026

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en janvier 2026 ? Pour ce nouveau mois, retrouvez notre sélection de 4 rendez-vous, avec en évènement principal la 4e édition du désormais célèbre CryptoXR à Auxerre.

À l’occasion de notre rendez-vous mensuel, nous revenons sur les différents évènements crypto qui rythmeront les prochaines semaines. Pour le mois de janvier, le rendez-vous principal en France est la 4e édition du CryptoXR à Auxerre. Pour les autres rendez-vous, partons du côté de la Suisse et du Portugal pour voir ce qu’il se fait.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement ou meetup, qui pourra être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

CryptoXR à Auxerre

Du 15 au 18 janvier, CryptoXR revient à l’Auxerrexpo d’Auxerre pour sa 4e édition. Après une édition 2025 qui a réuni plus de 6 800 visiteurs et 90 intervenants, tables rondes, conférences, ateliers et soirées festives sont de nouveau au programme, dans un espace de 6 000 m².

Parmi les invités, nous retrouvons notamment Claire Balva, présidente de l’ADAN, Nicolas Louvet, PDG de Coinhouse, Thibaut Boutrou, directeur opérationnel de Meria, ou bien Louis Alexandre de Froissard, gérant de Montaigne Conseil & Patrimoine.

Pour les billets d’entrée, ceux-ci se veulent relativement accessibles, de 10 à 120 euros en fonction de la formule sélectionnée. En outre, le code CRYPTOAST30 vous offre une réduction de 30 % sur le pass SALON + CLOSING PARTY + AFTER PARTY, tandis que le code CRYPTOAST50 donne droit à 50 % de réduction sur le pass SALON + CLOSING PARTY.

💡 Toutes les infos sur l'évènement CryptoXR à Auxerre

CfC St. Moritz à Saint Moritz

Direction la Suisse maintenant, pour le CfC St. Moritz, organisé en partenariat avec l’Algorand Foundation, du 14 au 16 novembre.

Avec des partenaire comme Ripple (XRP), Solana (SOL), Securitize, DTCC ou bien Cantor, notons que l’accès à l’évènement n’est pas donné à tout le monde, puisque les billets sont attribués sur candidature pour les investisseurs fortunés ou bien les fondateurs ou membre de la direction d’entreprises répondant à des critères précis.

À l’occasion de ce rendez-vous très sélect, des personnalités comme Joseph Lubin, le PDG de Consensys, Fred Thiel, le PDG de MARA, ou bien David Ripley, le co-PDG de Kraken interviendront.

👉 Plus d'infos sur CfC St. Moritz

Web3 Hub Davos

Toujours en Suisse et cette fois en marge du célèbre World Economic Forum de Davos, CV Labs organise cette année encore le Web3 Hub Davos.

Du 19 au 22 janvier prochains, plusieurs conférences sont programmées, notamment avec des personnalités d’Animoca Brands, Postfinance ou bien Stellar Foundation.

Plutôt qu’un billet unique, chaque conférence nécessite une inscription préalable avec une validation requise.

👉 En savoir plus sur le rendez-vous Web3 Hub Davos

BUIDL Europe à Lisbonne

Les 7 et 8 janvier, KryptoPlanet organise l’évènement BUIDL Europe 2026 à Lisbonne. À cette occasion, des personnalités de l’Ethereum Foundation, de WalletConnect, d’Immunefi, ou encore de Base sont attendues.

Cette conférence adopte un ton technique et s’adresse principalement aux développeurs et aux fondateurs de projets. Côté tarifs, le pass 2 jours est fixé à 50 euros.

👉 Les détails de la conférence BUIDL Europe à Lisbonne

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.