Retour sur le CryptoXR 2025, l'événement qui a fait d'Auxerre la capitale du Bitcoin le temps d'un weekend

Pour la 3e année consécutive, CryptoXR a rassemblé passionnés et curieux des cryptomonnaies à Auxerre. Entre conférences, workshops et rencontres, l'événement a transformé la ville en véritable capitale du Bitcoin, le temps d’un week-end, en accompagnant les commerces à accepter les paiements en BTC via le Lightning Network.