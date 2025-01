Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en février 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en février 2025 ? Alors que NFT Paris aura une place centrale dans les rendez-vous du mois prochain, d'autres dates sont également à cocher au calendrier. Découvrons-les.

En février, l’agenda des évènements crypto s’annonce prometteur, notamment avec le retour de NFT Paris et sa multitude de rendez-vous annexes. Toutefois, nous verrons que d’autres dates méritent, elles aussi, que l’on s’y intéresse.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourrait être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Portes ouvertes d’Orbyt à Louvain

Pour commencer le mois de février, rendez-vous le 2 à l’Yncubator de Louvain en Belgique, pour une journée portes ouvertes dédiée au Web3. Parmi les partenaires de l’évènement, nous retrouvons des sociétés comme Ledger, Deblock ou bien Sorare.

La matinée sera dédiée à une présentation des partenaires ainsi que des enjeux et des opportunités des technologies du Web3, tandis que l’après-midi permettra un accès libre aux différents stands. Il sera ainsi possible de faire des rencontres entre passionnés afin de développer son réseau, en échangeant autour d’un verre.

L’évènement est gratuit et il suffit de s’inscrire.

👉 Découvrez le programme complet de la journée portes ouvertes d’Orbyt

Digital Assets Forum à Londres

Le 3 février, European Blockchain Convention organise la 2e édition du Digital Assets Forum à Londres. Tout au long de la journée, des personnalités de l’écosystème se succéderont durant des tables rondes sur 2 scènes différentes.

Dans les invités, nous pouvons par exemple retrouver Stani Kulechov d’Aave Labs, Adeline Bachellerie de la Banque de France, ou bien Matthew Hougan de Bitwise. Pour ce qui est du prix de l’entrée, il faudra tout de même compter de 900 à 4 500 livres.

👉 Quel est le programme de Digital Assets Forum ?

Les meetups de Bitcoin Normandie à Rouen et Caen

Chaque mois, des associations organisent leur propre meetup mensuel, afin de promouvoir les cryptomonnaies, et principalement Bitcoin (BTC), à échelle locale. C’est notamment le cas de l’association Bitcoin Normandie, qui organise une rencontre chaque premier mardi du mois à Rouen et chaque premier mercredi du mois à Caen.

Rendez-vous dès 19 h pour chaque meetup, au Bar des Fleurs dans la première ville et à La Taverne pour la seconde.

Sur place, il sera possible d’échanger avec les bitcoiners locaux autour d’un verre, afin d’en apprendre plus sur le sujet.

💡 Retrouvez plus d’infos sur les meetups de Bitcoin Normandie

Women in Web3, Blockchain, and Crypto à Paris

Ici encore, il s’agit d’un évènement gratuit, et celui-ci fait la part belle aux femmes de l’écosystème. Women in Web3, Blockchain, and Crypto, organisé en collaboration entre Société Générale — FORGE et Association Woman in Crypto France (AWIC), se tiendra le 12 février prochain dans les locaux de Sia Partners à Paris.

Au cours de cette soirée, des femmes occupant des postes clés liés à la blockchain prendront ainsi la parole. Parmi les invitées, nous pouvons notamment citer Stéphanie Cabossioras, secrétaire générale de Société Générale — FORGE, Amanda Wick, fondatrice de l’association Women in Crypto, Kristen Nachtman, vice-présidente des actifs numériques chez Goldman Sachs, ou bien Justine Destobbeleire, responsable des actifs numériques et de la blockchain chez Sia Partners.

👩 Pour en savoir plus sur Women in Web3, Blockchain, and Crypto

NFT Paris

Les 13 et 14 février, NFT Paris revient pour sa 4e édition, avec 20 000 visiteurs attendus à la Grande Halle de la Villette. Durant ces 2 jours, 400 intervenants mettront à l’honneur les tokens non fongibles (NFT), tandis que les visiteurs pourront également prendre part à l’un ou plusieurs des 200 side events.

Pour ne citer que quelques-uns des intervenants, nous pourrons retrouver Brian Quintenz d’a16z, Haider Rafique d’OKX), Sébastien Borget de The Sandbox, Nicolas Louvet de Coinhouse, ou bien Yat Siu d’Animoca Brands.

Côté tarifs, ceux-ci vont de 60 euros à 1499 euros en fonction de la formule choisie, mais il est possible d’économiser 30 % grâce au code CRYPTOAST30.

🎫 Découvrez les détails sur l’évènement NFT Paris

RWA Paris Summit, Ordinals Paris et XYZ Paris

En même temps et au même endroit que NFT Paris, les visiteurs pourront aussi prendre part à RWA Paris Summit ainsi qu’Ordinals Paris. Comme leur nom l’indique, ces 2 rendez-vous parallèles porteront sur le thème de la tokenisation d’actifs du monde réel pour l’un et des inscriptions Ordinals de Bitcoin (BTC) pour l’autre.

Toujours au cours du même évènement, XYZ Paris mettra à l’honneur l’intelligence artificielle (IA), avec un concours de startup.

Finalement, NFT Paris regroupe 4 rendez-vous en 1 les 13 et 14 février, tandis que les billets permettent justement d’accéder aux différents thèmes de ces évènements.

💡 Toutes les informations sur RWA Paris Summit et Ordinals Paris

