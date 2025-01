Auxerre : durant CryptoXR, plus de 40 commerçants vont accepter Bitcoin (BTC)

À l'occasion de l'évènement Web3 CryptoXR à la fin du mois à Auxerre, de nombreux commerçants de la ville accepteront les paiements en Bitcoin (BTC). Lumière sur cette initiative prometteuse.

Les commerçants d’Auxerre accepteront les paiements en Bitcoin (BTC)

Le 31 janvier et le 1er février prochain, l’évènement Web3 CryptoXR débarque à l’AuxerrExpo d’Auxerre pour sa 3e édition. Avec 3 000 visiteurs attendus, l’organisation espère frapper encore plus fort cette année, notamment avec des invités comme Owen Simonin (Hasheur), Rabbin des bois et Monsieur TK. Dans cet espace de 6 000 m², ce sont non moins de 70 intervenants qui se succéderont pour parler blockchain et cryptomonnaies.

En marge de ces conférences et tables rondes, c’est aussi toute la ville d’Auxerre qui passe à l’heure du Web3, avec plus de 40 commerçants qui accepteront Bitcoin (BTC) grâce au Lightning Network. Bars, restaurants, boutiques de vêtements, de souvenirs et autres commerces divers, les enseignes qui passent à l’heure du Web3 sont variées :

L’initiative, menée en collaboration avec l’équipe de CryptoXR, vise à sensibiliser le public et les professionnels à l’usage pratique des cryptomonnaies. Il sera donc possible de payer son repas en cryptomonnaies, de s’offrir quelques cadeaux au détour des rues d’Auxerre, et même de se faire tatouer. Au travers de ce processus, Auxerre marque sa volonté de s’inscrire comme la référence incontournable de la crypto de France.

Tandis que cette grande première en France offre un coup de projecteur bienvenu sur les cas d’usage des cryptomonnaies, il sera intéressant de voir comment l’initiative se poursuit dans le temps.

Avec des prix allant de 20 euros à 90 euros en fonction de la formule sélectionnée, ce rendez-vous se veut également bien plus accessible que d’autres évènements crypto. En outre, chaque journée se clôturera par une soirée festive, notamment avec DJ Abdel et BigAli pour la closing party du samedi soir.

