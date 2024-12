Les évènements crypto et blockchain à ne pas louper en janvier 2025

Quels sont les meilleurs évènements crypto à ne pas louper en janvier 2025 ? Retrouvez notre sélection de 5 rendez-vous de toutes tailles, aussi bien en France qu'en Suisse.

Avec l’arrivée d’une nouvelle année, de nouveaux évènements crypto feront leur apparition, tandis que d’autres signeront leur retour. Afin de bien commencer l’année 2025, nous mettons en lumière 5 évènements de tailles variées, dont 3 en France et 2 en Suisse.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre section dédiée et également ajouter votre propre évènement, qui pourrait être mis en avant dans la sélection du mois prochain.

Meetup de Bitcoin Mâcon

Comme chaque premier mercredi du mois depuis plus d’un an, Bitcoin Mâcon tiendra son meetup mensuel. Premier jour de l’année oblige, cette rencontre mensuelle est cette fois décalée au deuxième mercredi, à savoir le 8 janvier dès 20 h.

Pour en apprendre plus sur l’univers de Bitcoin et rencontrer la communauté locale, il faudra donc se rendre au Skybar Panorama de Mâcon. À l’image de la plupart des rendez-vous de ce type, ce meetup s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux plus maximalistes des bitcoiners.

👉 Pour en savoir plus sur le meetup de Bitcoin Mâcon

Bitcoin Tour KRYPTOSPHERE à Nantes et à Lille

Ce mois de janvier, la célèbre association étudiante dédiée aux cryptomonnaies KRYPTOSHERE programme 2 rendez-vous de son Bitcoin Tour.

À Nantes le 16 janvier, puis à Lille le 29 janvier, l’association organise une conférence gratuite, durant laquelle Alexandre Stachtchenko, le directeur de la stratégie de Paymium, prendra la parole. Comme son nom l’indique, le thème de cette conférence est Bitcoin, et les enjeux stratégiques ainsi que les innovations autour de cet écosystème seront ainsi abordés.

👉 Participez au Bitcoin Tour de KRYPTOSPHERE

Paymium La plus ancienne plateforme crypto encore en activité

Web3 Hub Davos

Célèbre dans le monde de la finance, le forum de Davos dispose également de sa variante crypto à travers son Web3 Hub organisé par CV Labs.

Du 20 au 23 janvier, les intervenants se succéderont sur scène pour de nombreuses prises de paroles, qu’ils soient cadres ou dirigeants de sociétés au sein ou en dehors de l’écosystème blockchain. Ainsi, des personnalités de Nasdaq, de Visa, de Google Cloud, d’Animoca Brands, de Cardano, de CoinDesk ou Gnosis Pay, interviendront pendant ces 4 jours de conférence.

Pour tenter de participer, il s’agira de faire une demande sur une page dédiée de l’évènement. Outre les conférences, des tables rondes et des moments de networking sont aussi au programme.

👉 Apprenez-en plus sur Web3 Hub Davos

EthereumZuri.ch à Zurich

Toujours en Suisse, EthereumZuri.ch se tiendra le 30 et 31 janvier. Pour cette 3e édition, le rendez-vous s’articule sur le format classique de ce type d’évènement, avec des conférences, des tables rondes et des ateliers sur de nombreux sujets du Web3 comme les layer 1 et layer 2, les protocoles de lending et la finance décentralisée (DeFi) en général.

Parmi les intervenants, nous pouvons notamment citer des personnalités de Dune, Sygnum Bank, Ledger ou bien OpenZeppelin. Pour ce qui est des tarifs, ceux-ci vont de 1 franc symbolique pour les étudiants jusqu’à 200 francs pour le pass complet, bien qu’il soit possible de donner plus afin de soutenir l’évènement.

👉 Retrouvez toutes les infos concernant EthereumZuri.ch

CryptoXR à Auxerre

Pour clôturer ce premier mois de l’année, CryptoXR revient à Auxerre pour sa 3e édition, avec plus de 70 intervenants et plus de 3 000 visiteurs attendus, le tout dans un espace de 6 000 m². Au cours de ces 2 jours, des personnalités connues de l’écosystème Web3 français prendront la parole, comme Owen Simon, fondateur de Meria, David Prinçay, président de Binance France, ou bien Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock.

Tables rondes, courtes prises de paroles et workshop animeront l’évènement, tandis que chaque journée se clôturera par une soirée festive.

Concernant les tarifs, les places restent relativement accessibles, car leurs prix vont de 20 euros à 90 euros, en fonction de la formule choisie.

👉 Découvrez le programme complet de CryptoXR

