CryptoXR 2024, les cryptomonnaies envahissent la ville d'Auxerre

Les 26 et 27 janvier 2024, la ville d'Auxerre vibrait au rythme du Web3 à l'occasion de CryptoXR. Organisé par l'équipe de Métis, cet évènement a réuni une partie de l'écosystème francophone autour de conférences, d'ateliers et de workshops. Retour sur ces deux jours de salon crypto.

CryptoXR, un évènement accessible à tous

Le 26 et 27 janvier 2024, pour seulement 30 euros par personne, il était possible de participer à deux jours de salon regroupant les principaux acteurs du Web3 francophone. Avec une offre gratuite pour les femmes le samedi et une offre spéciale de 30% de réduction pour les étudiants, l'idée de CryptoXR est de donner l'accès à des individus qui n'ont pas l'habitude de mettre les pieds sur ce genre d'évènements.

Pour beaucoup d'entre eux, CryptoXR constituait leurs premiers pas sur un salon dédié aux cryptomonnaies. C'était pour eux l'occasion de rencontrer des personnalités qu'ils suivent depuis longtemps, à l'instar de Owen Simonin (Hasheur).

Au niveau des conférences, les sujets abordés allaient du minage de Bitcoin (BTC) aux tokens non fongibles (NFT) en passant par des questions plus profondes telles que la place des femmes dans le monde du Web3. Des intervenants de haute volée se sont succédé pour offrir des interventions pertinentes et accessibles à tous.

Pour une deuxième édition uniquement, CryptoXR peut se féliciter d'avoir su organiser un évènement d'une belle envergure, réunissant de nombreux acteurs du secteur Web3 et accessible à tous les membres de la communauté. Rendez-vous en 2025 pour la prochaine édition.

👉 Le cours du Bitcoin affiche 5 mois de hausse consécutive : est-ce le début du bullrun ?

Coinbase : l'exchange crypto le plus réputé au monde

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.