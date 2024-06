Cryptomonnaies : la méthode pour identifier les sommets d'un marché haussier

Depuis le nouvel ATH atteint par le cours du Bitcoin à 73 000 dollars, les investisseurs se posent la question suivante : quels sont les moyens à ma disposition pour déceler les sommets du marché ? Cette question est centrale, car ceux qui détiennent le plus d'outils pourraient obtenir les meilleures performances du marché. À l'aide des données disponibles sur la blockchain, regardons ensemble les 6 indicateurs qui constituent la méthode d'identification des sommets dans un marché haussier.

Comment identifier le sommet d'un marché haussier ?

Lors d'un marché haussier, le franchissement des ATH marque souvent le début du sentiment d’euphorie chez les investisseurs. Ce phénomène est caractérisée par des volumes de transactions élevés et des achats agressifs.

Cette période où les ATH se multiplient inlassablement est nommée « découverte de prix » : elle illustre avec précision les emballements du marché. À noter qu'un cycle sur le marché des cryptomonnaies (4 ans) n'a jamais connu plus de 2 phases de découverte de prix sur le cours du Bitcoin. Ces dernières sont invraisemblablement importante dans l'identification du top du marché :

Découverte de prix sur le cours du Bitcoin (BTC) de 2011 à 2024 - Glassnode

Historiquement, ces périodes d'euphorie sont très courtes et s'étendent sur quelques semaines, voire plusieurs mois pour les plus longues d'entre elles. De plus, leur amplitude diminue au fil des cycles, le Bitcoin devenant de moins en moins volatile.

Cet outil s'accompagne de l'indicateur MVRV. Acronyme anglais pour « Market Value to Realized Value Ratio », le MVRV calcule la différence entre la valeur du marché et les performances réalisés (positions non vendues) des investisseurs.

Durant un marché haussier, un ratio MVRV élevé indique que la majorité du marché détient d’importants bénéfices latents. Selon le seuil de risque de chacun, il est possible d'utiliser des seuils fixes différents (MVRV > 2.5 ou MVRV > 4) pour identifier les sommets du marché :

MVRV sur le cours du Bitcoin (BTC) entre 2011 et 2024 - Glassnode

De plus, cet indicateur est très pertinent pour découvrir des opportunités de vente grâce à la précision de ses données. Il peut aussi être utilisé en temps de marché baissier, car un MVRV entre 0.8 et 1.2 constitue un signal intéressant pour ceux souhaitant s'exposer au marché avec les meilleurs prix.

Le troisième indicateur de notre liste est la distribution des investisseurs à long terme (LTH). Pour déceler le sommet du marché haussier, il faut se poser la question suivante : les investisseurs à long terme (LTH) sont-ils en train de... [85% de l'article restants]