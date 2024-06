Bitcoin n'a plus aucun secret pour les investisseurs - Analyse du Bitcoin Momentum Oscillator

Comprendre les variations du Bitcoin (BTC) est l'enjeu numéro 1 des investisseurs en cryptomonnaies. Cela permet d'anticiper les chutes et hausses à venir pour optimiser ses bénéfices réalisés. L'indicateur Bitcoin Momentum Oscillator vient de voir le jour pour soutenir l'activité des investisseurs grâce aux données de la blockchain.

Bitcoin Momentum Oscillator, l'indicateur le plus pertinent pour investir ?

Pour acheter et vendre du BTC au meilleur prix, les investisseurs utilisent des indicateurs. Ces derniers sont des outils qui utilisent les données de la blockchain pour tenter d'anticiper au mieux le cours des cryptomonnaies. Cependant, un « super » indicateur pour Bitcoin vient de voir le jour par @profchaine, expert blockchain et formateur chez Cryptoast Research.

Reposant sur 3 indicateurs très utilisés (Le Pourcentage d’Offre en Profit, le MVRV et le SOPR), le Bitcoin Momentum Oscillator mesure avec précision l’état de rentabilité du marché du Bitcoin (BTC). Son objectif est de déterminer si son cours se trouve dans une phase haussière (ou baissière) précoce, avancée ou finale.

Les valeurs du Bitcoin Momentum Oscillator (visibles en blanc au bas du graphique ) varient entre 1 et et -1, avec des valeurs intermédiaires de 0.66, 0.33, -0.33 et -0.66. Voyons ensemble comment traduire ces données :

Bitcoin Momentum Oscillator par @profchaine

Lorsque l'indicateur dépasse la valeur 0,5, le marché est caractérisé par une tendance haussière impliquant une forte euphorie chez les investisseurs. À l'inverse, une valeur inférieure à -0,5 révèle des opportunités d'achat intéressantes en pointant du doigt les points bas de chaque cycle.

Outre la lecture des valeurs à un instant t, l’évolution du Bitcoin Momentum Oscillator au fil du temps fourni des informations très pertinentes sur la tendance à moyen et long terme du marché du BTC.

Par exemple, les périodes de croissance de cet indicateur au-dessus de zéro indiquent qu’un momentum haussier se construit de la manière suivante :

Des volumes importants d’offre sont en profit (optimisme) ;

Une rentabilité extrêmement élevée des investisseurs (début d’euphorie);

Et enfin un fort comportement de prise de profit (fin d’euphorie).

Cette accélération progressive du momentum est le signe d'un bull run en développement. Il atteint sa limite lorsque la pression de vente générée par la prise de profit ne peut plus être compensée par la demande des acheteurs.

Phase de croissance du Bitcoin Momentum Oscillator, par @profchaine

S’en suit alors une dégradation très rapide du momentum vers un biais baissier, qui signale la transition entre la fin du bull market et le début du bear market. Cela engendre des turbulences auxquelles les investisseurs peuvent répondre grâce à ... [80% restants]