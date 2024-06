Les HODLers accumulent patiemment ? Analyse on-chain du BTC

Alors que les investisseurs à court terme (STH) se font secouer par les allers et venues du marché depuis mars, les investisseurs à long terme (STH) semblent reprendre une accumulation progressive dans l'attente d'une prise de décision du marché. Analyse on-chain de la situation.

La consolidation s'éternise

Le cours du Bitcoin (BTC) teste la zone intermédiaire des 66 000 dollars après une nouvelle tentative infructueuse de franchissement des 72 000 dollars.

Alors que les investisseurs à court terme (STH) se font secouer par les allées et venues du marché depuis mars, les investisseurs à long terme (LTH) semblent reprendre une accumulation progressive dans l'attente d'une prise de décision du marché. Analyse on-chain de la situation.

Figure 1 : Cours du bitcoin (BTC)

Topologie de l’offre en circulation

Si les derniers mois du bull market ont mis la patience des spéculateurs et des investisseurs à court terme (STH) à rude épreuve, les investisseurs à long terme (LTH) et les HODLers semblent peu impactés par la récente action des prix.

Par souci de contexte, rappelons que l’offre détenue par les LTH est définie comme le volume total des UTXOs détenus depuis plus de 155 jours en dehors des exchanges. Elle s’oppose par définition à l’offre des STH, qui mesure le volume total des UTXOs détenus depuis moins de 155 jours en dehors des exchanges.

Sur près de 19,7 millions de BTC en circulation, l’offre des LTH rassemble près de 14,1 millions de BTC et l’offre des STH représente plus de 3,3 millions de BTC, soit respectivement 71,5 % et 16,7 % de l’offre en circulation.

Il apparaît donc qu’une majorité de l’offre de Bitcoin est détenue de manière autonome, hors des exchanges (offre souveraine), dont la part relative tend à diminuer à travers le temps.

Figure 2 : Répartition de l'offre en circulation

La répartition par tranches de prix des volumes de BTC acquis depuis le lancement de Bitcoin permet d’estimer que l’offre des LTH comprend la totalité des BTC acquis en dessous des 40 000 dollars et une mineure partie des BTC acquis entre les 40 000 dollars et l’ancien ATH des 69 000 dollars.

L’offre des STH comprend quant à elle tous les BTC acquis au-dessus des 40 000 dollars, jusqu’au nouvel ATH des 73 000 dollars, avec une forte concentration d’offre acquise entre 69 000 et 66 000 dollars.

De fait, l’offre des STH est sujette à une pression financière et psychologique accrue tandis que seule une infime partie des LTH est actuellement en perte latente.

Figure 3 : Répartition de l'offre en circulation par tranches de coût d'achat

Patience et accumulation au sommet

Dans ce contexte de stagnation des prix, une phase de réaccumulation des LTH commence à s’exprimer suite à une distribution significative entre décembre 2023 et mars 2024.

Cela suggère qu’un changement de sentiment est en cours au sein de ce groupe, qui préfère conserver ses profits latents malgré le ralentissement du marché et attendre des prix plus élevés pour reprendre sa distribution.

Figure 4 : Offre des investisseurs à long terme

Le comportement de dépense et de prise de profit des investisseurs à long terme a été plus bref que lors du marché haussier précédent, avec une durée d’environ 48 jours.

Cela s’explique par une performance minime au-dessus de l’ancien ATH, qui n’a pas pu permettre une réelle phase de découverte des prix sur plusieurs mois, limitant la fenêtre de tir des LTH souhaitant réaliser des bénéfices.

Figure 5 : Indicateur de dépense des investisseurs à long terme

Une autre raison expliquant ce phénomène est la rentabilité latente plus faible des LTH au niveau de prix actuels, qui ne représente qu’un tiers du potentiel de prise de profit du marché haussier précédent.

Bien qu’un facteur multiplicateur de 3,5 semble alléchant, il est rare de voir les investisseurs à long terme se mobiliser de manière massive et coordonnée tant que le LTH-MVRV ne dépasse 5, chiffre qui serait atteint si le prix du BTC dépassait les 100 000 dollars.

Figure 6 : Ratio de rentabilité des investisseurs à long terme

Perspectives à court terme

Alors que les précédentes fins de marché haussier du BTC ont toutes été marquées par une saturation du momentum haussier (ici mesurée par le Bitcoin Momentum Oscillator) suivi d’une inversion rapide vers un momentum haussier, le contexte de marché actuel semble différent.

En effet, malgré une brève saturation en février - mars, le momentum haussier a ralenti sans signaler d’inversion ou de faiblesse, ce qui est un signe particulièrement constructif pour le moyen - long terme.

Figure 7 : Bitcoin Momentum Oscillator (version originale)

Comme évoqué au début de cette analyse, une forte concentration de l’offre des STH a été acquise entre les 69 000 et 66 000 dollars sur les marchés spot, comme en témoigne la carte de densité des volumes de BTC acquis en fonction de leur prix d’achat.

Après un nouvel échec de franchissement des 72 000 dollars, le cours du BTC a traversé cette zone et se situe désormais dans la partie basse de cette fourchette d’accumulation.

Conserver un prix proche de cet amas d’accumulation est primordial pour éviter une nouvelle panique des STH qui pourrait engendrer une pression de vente non négligeable.

Figure 8 : Carte de densité des zones d'achat du BTC

Synthèse de cette analyse on-chain

In fine, les données évoquées aujourd’hui indiquent qu’un comportement de réaccumulation des investisseurs à long terme commence à s’exprimer suite à la distribution de décembre 2023 - mars 2024.

Un changement de sentiment est en cours au sein de ce groupe : les LTH préfèrent conserver leurs profits latents malgré le ralentissement du marché et attendre des prix plus élevés pour reprendre leur distribution

Malgré une brève saturation en février - mars, le momentum haussier a ralenti sans signaler d’inversion ou de faiblesse, ce qui est un signe particulièrement constructif pour le moyen - long terme.

Sources – Figures 1 à 7 : Glassnode, Figures 8 et 9 : The Bitcoin Lab

