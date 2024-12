La Chine, prochain catalyseur de la hausse du Bitcoin ?

Quels liens unissent la Chine et le Bitcoin ? Entre l'éclatement de la bulle immobilière, le chômage des jeunes et une consommation en berne, la macroéconomie chinoise traverse des turbulences majeures. Découvrez comment ces défis incitent les investisseurs chinois à se tourner vers le Bitcoin, et pourquoi la Chine pourrait jouer un rôle clé dans le bull run.