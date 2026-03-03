Compte bancaire bloqué pour avoir mentionné le Dogecoin - La Chine poursuit sa politique anti-crypto

Tous les pays ne sont pas égaux dans leur traitement réglementaire des cryptomonnaies, et autant dire que la Chine s'impose depuis des années pour sa répression systématique et acharnée. Une réalité qui serait à l’origine d’un gel de comptes bancaires qui mentionnent certains tokens, comme le Dogecoin. Et ce n’est pas tout…

Transfert crypto made in China : « une opération à haut risque »

Dans le paysage réglementaire mondial, la Chine apparaît très clairement comme un territoire hostile à tout ce qui se rapporte aux cryptomonnaies, notamment depuis l'expulsion émise à l'encontre des mineurs du Bitcoin en 2021, alors qu'ils représentaient à cette époque plus de 60 % de son hashrate mondial.

Depuis cette époque, les investisseurs particuliers ne peuvent plus en acquérir et les entreprises locales ont interdiction d'émettre des tokens ou d'exercer une activité en lien à ce secteur. Une situation qui ne semble pas s'arranger, puisque même la simple mention d'une crypto comme le Dogecoin (DOGE) dans les détails d'une transaction entraîne apparemment le gel immédiat du compte bancaire associé.

🔍 Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Des faits rapportés par le compte Protos sur le réseau X, mais également relatés par diverses sources chinoises comme la plateforme d'agrégation d'actus crypto Followin, au sujet d'une multiplication des avertissements émis sur les réseaux sociaux par des ressortissants chinois, suite à une affaire impliquant un transfert de 250 yuans (un peu plus de 30 euros) effectué entre une certaine Mme Yu et son mari.

Pourquoi tant d'inquiétude au sujet d'un simple virement bancaire ? Tout simplement car la mention « Dogecoin cette semaine » inscrite en commentaire a visiblement été détectée par le système de sécurité de la China Construction Bank comme « une opération à haut risque », entraînant le déclenchement d'un statut de « réception et paiement interdits » qui implique un gel de toutes transactions.

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Un mécanisme de contrôle renforcé pour les monnaies virtuelles ?

La seule manière de débloquer le compte bancaire concerné nécessiterait de prouver que les fonds utilisés lors de ce transfert n'ont pas servi à acheter des cryptomonnaies, mais également d'expliquer en détail l'utilisation faite de cet argent auprès d'une commission d'examen.

Selon les informations disponibles, il semble que ce blocage concerne également la mention du stablecoin USDT de Tether. Toutefois, les membres de la China Construction Bank indiquent que ce système de gestion des risques s'apparente à « un mécanisme de contrôle lié à la monnaie virtuelle » au sens (très) large du terme.

📰 La Chine revoit son cadre réglementaire crypto pour y ajouter les stablecoins et les actifs tokenisés

Une situation qui pourrait apparaître comme une conséquence directe de la récente revisite du cadre réglementaire chinois appliqué aux cryptomonnaies, afin d'y inclure les actifs tokenisés et les stablecoins, tout en signant dans le même temps la fin annoncée du token CNHT de Tether, adossé au yuan chinois, du fait de son émission effectuée « sans l’approbation des autorités compétentes ».

Un arrêt que Tether explique de son côté par un « niveau d’utilisation [qui] ne justifie pas le maintien du soutien opérationnel nécessaire pour son exploitation ».

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Sources : Protos, Followin

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.