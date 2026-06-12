Quand des ados blanchissent des cryptos volées dans des voitures de luxe à Miami

Malgré une perte d’intérêt évidente de la part des investisseurs, le marché des cryptomonnaies reste un repaire de choix pour les criminels en quête de victimes à arnaquer. Une activité qui vient d’amener un jeune Canadien de 19 ans devant la justice américaine, entre voitures de luxe, consommation de drogues et mode de vie somptueux.

Un Canadien de 19 ans interpellé : 13 millions de dollars en cryptos volés

Il paraît assez simple d'imaginer les criminels et autres voleurs des cryptomonnaies affublés d'une capuche informe, devant une série d'écrans d'ordinateur installés dans une cave sordide. La réalité semble toutefois bien différente, suite à l'arrestation d'un Canadien de 19 ans effectuée par la police de Miami, alors qu'il roulait à grande vitesse au volant de sa Rolls Royce.

Une interpellation réalisée en mars dernier qui va aussitôt se compliquer pour le jeune homme, et pas nécessairement du fait de l'odeur de cannabis qui se dégage de la voiture ou des amphétamines retrouvées dans le sac du conducteur, comme l'indique le New York Times dans son article sur le sujet.

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En effet, il va rapidement être identifié comme le cerveau d'une fraude aux cryptomonnaies active depuis un peu plus de deux ans, dont le préjudice avoisine les 13 millions de dollars. De quoi financer un mode de vie luxueux, à base de sorties en clubs, de bijoux, de voitures tape-à-l'oeil et de voyages en jet privé.

Son mode opératoire ? Se faire passer pour un représentant de Google et de certaines sociétés crypto afin de tromper ses victimes pour finalement accéder à leurs portefeuilles. Une fois les fonds volés, un petit groupe de ses amis l'aidait à procéder à leur blanchiment... d'une manière visiblement pas toujours aussi discrète que nécessaire.

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Il plaide coupable et réduit sa peine de 40 ans de prison à... seulement 4 ou 5 ans

Présenté au tribunal ce mardi, le jeune homme - désormais âgé de 20 ans - a plaidé coupable pour un unique chef d'accusation de « complot visant à commettre du blanchiment d'argent ». Un cas qui n'a rien d'unique, d'autant plus si l'on considère que les Américains se sont fait voler plus de 11 milliards de dollars de cette manière en 2025, selon un récent rapport du FBI.

Et ce n'est pas le New York Times qui va dire le contraire, en mentionnant une autre affaire du même type intervenue en 2024, impliquant un groupe de jeunes fraudeurs accusés d'avoir volé plus de 200 millions de dollars en Bitcoin à un unique investisseur, domicilié à Washington, en utilisant une tromperie identique.

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Selon les informations disponibles, l'accord obtenu par le jeune criminel en plaidant coupable lors de sa récente audience lui permet d'échapper à une peine de prison maximale de quarante ans, finalement réduite à environ 4 à 5 années tout au plus, avec une possible extradition prévue vers le Canada.

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Source : NYT

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