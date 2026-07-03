Lors d’une récente interview, le président des États-Unis a expliqué que « la crypto reste un enjeu majeur » pour son gouvernement. Une déclaration qui se heurte à la récente mise en lumière de son enrichissement personnel dans le domaine, estimé à 1,4 milliard de dollars pour 2025. Mais « il n’y a rien de mal à cela », selon lui...

Aux États-Unis « la crypto reste un enjeu majeur », mais pour qui exactement ?

Après avoir concentré (presque) tous les espoirs d'un écosystème au moment de son élection, le président des États-Unis serait-il devenu le plus mauvais commercial du secteur des cryptomonnaies ? La question mérite très sérieusement d'être posée, alors qu'il vient de déclarer à quel point « la crypto reste un enjeu majeur » pour son gouvernement.

En effet, lorsque Donald Trump explique qu'il veut que « tout ce que son gouvernement entreprend soit numéro 1, et les États-Unis sont numéro 1 dans la crypto » certains entendent désormais un son de cloche bien différent, avec quelques fausses notes récurrentes impliquant de possibles conflits d'intérêts et autres délits d'initiés à répétition aux plus hauts sommets de l'État.

🔍️ Chute du Bitcoin : Est-ce le moment d'investir en crypto ?

Une situation tellement sensible que cela devient un obstacle majeur à l'adoption du cadre réglementaire CLARITY Act, du fait de l'exigence ferme et définitive exprimée par les démocrates - dont certaines voix sont nécessaires pour obtenir une approbation - au sujet d'une clause éthique mettant un terme à ce genre de dérives.

Et autant dire que la volonté d'éradiquer les conflits d'intérêts crypto aux États-Unis émise par le tout nouveau président de la SEC Paul Atkins à la fin de l'année dernière a de plus en plus de mal à convaincre, en particulier lorsque l'on sait que Donald Trump a empoché l'équivalent de 1,4 milliard de dollars de bénéfices dans le secteur en 2025.

Rejoindre OKX et recevoir jusqu'à 400 $ en Bitcoin + 8 % de cashback

Pour Donald Trump, « il n’y a rien de mal à cela »

Un montant qui dérange, alors que les décisions politiques prises par Donald Trump afin de revoir la réglementation du secteur des cryptomonnaies - et leur timing souvent très opportun - ont en grande partie favorisé cet enrichissement personnel.

Il suffit de se pencher sur le cas emblématique du projet familial World Liberty Financial, dont le secteur d'activité impossible à déterminer lui aura tout de même permis de générer l'équivalent de 550 millions de dollars rien qu'en vendant son token WLFI... alors que ses détenteurs font face à un effondrement abyssal supérieur à 80 %.

📰 Quand le directeur du FBI oublie de déclarer un investissement à 6 chiffres dans Strategy

Et que dire du lancement du stablecoin USD1 très étroitement associé à l'adoption du cadre réglementaire GENIUS Act et sa mise en cause dans une affaire en lien avec Émirats arabes unis, ou son implantation « centrale » très rapide sur la plateforme Binance.

Autant de faits pour le moins douteux que Donald Trump semble pourtant totalement assumer, puisqu'il affirmait encore hier qu'il n'y a « rien de mal ou d'illégal » dans ses gains crypto, tout en expliquant qu'il « serait au courant » si quelque chose de louche se passait du côté de World Liberty Financial, alors qu'il semble pourtant ne pas se soucier de ce genre de réalités financières.

J’ai gagné énormément d’argent, plus que je n’aurais jamais imaginé. Je laisse des gens investir pour moi. Je ne sais même pas qui ils sont, mais ils viennent de grandes sociétés. Donald Trump

Recevez un bonus de 30 € à l'ouverture de votre compte X-Perps sur OKX

Source : Bloomberg

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.