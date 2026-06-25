Le marché des cryptomonnaies efface plus de la moitié de sa valeur en 8 mois

L’incertitude actuelle qui plombe le marché des cryptomonnaies semble bien décidée à se poursuivre, avec un Bitcoin de retour sur le niveau des 60 000 dollars. De quoi effacer officiellement la moitié de la valeur de ce secteur sur les 8 derniers mois, soit l’équivalent de 2 000 milliards de dollars partis en fumée.

Plus de 2 000 milliards de dollars effacés en 8 mois

La tentative du Bitcoin de revenir se placer sur le niveau des 80 000 dollars enclenchée au mois de mai dernier laisse désormais place à un violent retour en tendance baissière qui vient de projeter le cours du BTC sur la résistance fatidique des 60 000 dollars.

Un recul enclenché à la suite de son dernier sommet historique d'octobre 2025 à 124 000 dollars qui représente désormais sa plus importante et plus longue baisse depuis 2022, avec un score fixé à -53 %. Et autant dire que le reste du marché des cryptomonnaies ne fait pas vraiment mieux...

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En effet, la valeur globale de l'écosystème crypto vient de franchir une étape symbolique mentionnée dans une récente publication de la Kobeissi Letter sur le réseau X, qui se résume à avoir « effacé plus de la moitié de sa valeur en seulement 8 mois », soit l'équivalent de plus de 2 000 milliards de dollars.

Le marché crypto a perdu plus de la moitié de sa valeur en 8 mois

Le 6 octobre 2025, la capitalisation totale du marché crypto a atteint un record de 4 300 milliards de dollars. Aujourd’hui, 261 jours plus tard, elle ne représente plus que 2 000 milliards de dollars, marquant un déclin de -54 % de sa valeur. Kobeissi Letter

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75 % de chances que le Bitcoin passe sous les 55 000 dollars

Dans ce contexte, la question qui consiste à essayer de déterminer le prochain point bas de cycle du Bitcoin prend une nouvelle dimension, d'autant plus si l'on considère que l'une de ces analyses - proposée par Standard Chartered le 15 juin - considérait ce bottom comme déjà validé lors du précédent rebond du BTC sur le niveau des 59 000 dollars.

De quoi faire douter les investisseurs crypto, alors que d'autres projections moins optimistes envisagent un recul pouvant atteindre les 46 000 dollars. Un niveau que 45 % des parieurs de Polymarket estiment possible avant la fin de cette année, même si l'objectif actuellement proposé comme étant le plus probable reste situé sous les 55 000 dollars, à hauteur de 75 %.

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Le Bitcoin aurait 75 % de chance de passer sous les 55 000 dollars

Selon cette estimation, le prix du Bitcoin pourrait donc baisser de 10 % supplémentaires avant de heurter son bottom tant attendu. De quoi permettre au marché des cryptomonnaies d'effacer encore quelques dizaines de milliards de dollars (au minimum) de sa valorisation actuelle, déjà largement inférieure à son précédent sommet de 2021.

Et autant dire qu'il ne va pas falloir compter sur les soutiens psychologiques historiques du secteur, comme la société Strategy dont l'action vient de passer sous le niveau symbolique des 100 dollars, mettant en difficulté sa stratégie de boulimie compulsive de BTC.

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Sources : Kobeissi Letter, Polymarket

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