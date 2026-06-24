L’action Strategy passe sous les 100 dollars, CryptoQuant appelle à suspendre les achats de Bitcoin

L'action Strategy est passée sous les 100 dollars pour la 1ère fois depuis le mois de mars 2024, tandis que CryptoQuant appelle l'entreprise de Michael Saylor à suspendre ses achats de Bitcoin. Après plusieurs mois de tensions autour de STRC, de la dilution et de la 1ère vente de BTC, le modèle Strategy traverse une période difficile.

Rien ne va plus pour Strategy depuis le début de l'année

Pendant des années, le récit porté par Michael Saylor tenait en une formule simple : Strategy achète du Bitcoin et ne vend jamais. Cette promesse est désormais plus difficile à défendre.

Au début du mois de juin, l’entreprise a vendu 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars. Le montant reste dérisoire au regard de ses réserves, mais le signal est important : les bitcoins de Strategy ne constituent plus nécessairement une réserve intouchable. Ils peuvent désormais être mobilisés pour répondre à certains besoins financiers.

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La pression s’est ensuite déplacée vers STRC, l’action préférentielle émise par Strategy et conçue pour évoluer autour de 100 dollars. Ce niveau ne correspond pas à un prix garanti, comme le serait le peg d’un stablecoin, mais il représente néanmoins un repère central pour la confiance des investisseurs.

Or, STRC est tombé à 83 dollars, soit environ 17 % sous sa valeur de référence.

Cours du MSTR et du STRC depuis juin 2025

Le 24 juin, MSTR, l’action ordinaire de Strategy, est elle aussi passée sous les 100 dollars pour la première fois depuis mars 2024. Elle affiche désormais une baisse d’environ 82 % par rapport à son sommet historique atteint en novembre 2024.

Malgré cette dégradation des conditions de marché, Strategy continue d’accumuler du Bitcoin. L’entreprise détient actuellement 847 363 BTC, acquis pour un coût total de 64,10 milliards de dollars. Selon les données citées, cette position affiche désormais une moins-value latente de 12,7 milliards de dollars.

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CryptoQuant recommande à Strategy de suspendre ses achats de Bitcoin

Cette semaine, CryptoQuant, plateforme d’analyse on-chain et de données de marché, a estimé que Strategy devrait interrompre temporairement ses achats de Bitcoin tant que sa réserve en dollars n’a pas été reconstituée.

L’analyse pointe un décalage croissant entre les liquidités immédiatement disponibles et les obligations financières de l’entreprise, notamment liées à ses actions préférentielles.

Le 26 mai, Strategy a racheté 1,5 milliard de dollars de notes convertibles arrivant à échéance en 2029. L’opération aurait mobilisé environ 1,38 milliard de dollars en cash, ramenant la réserve de dollars de l’entreprise à 871 millions de dollars.

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La semaine dernière, Strategy a ajouté 300 millions de dollars à cette réserve, la portant à environ 1,4 milliard de dollars. Pour CryptoQuant, ce montant reste toutefois insuffisant face à la hausse des engagements annuels de l’entreprise.

Les obligations de dividendes annualisées seraient ainsi passées d’environ 300 millions de dollars au début de l’année à 1,2 milliard de dollars aujourd’hui. À ce rythme, la réserve actuelle ne couvrirait les dividendes liés au STRC que pendant environ 14 mois, contre près de sept ans auparavant.

CryptoQuant estime que Strategy devrait disposer d’environ 2,8 milliards de dollars de liquidités pour retrouver une couverture de 24 mois. Cela représenterait près du double de sa réserve actuelle.

Le débat ne porte donc plus seulement sur la capacité de Strategy à accumuler toujours plus de bitcoins. Il concerne désormais la solidité financière du modèle utilisé pour financer cette accumulation, alors que la baisse de MSTR et de STRC rend les levées de capitaux plus risquées.

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Sources : TradingView, CryptoQuant

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