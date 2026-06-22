Strategy accumule plus de dollars que de BTC cette semaine : 300 millions de dollars et achète 520 BTC supplémentaires

Strategy a acheté 520 BTC supplémentaires et porté ses avoirs à 847 363 BTC. L’entreprise a surtout renforcé sa réserve en dollars, désormais établie à 1,4 milliard, afin de couvrir ses obligations financières et de rassurer les investisseurs qui financent son modèle.

Après avoir semé la panique en vendant 32 BTC, Strategy poursuit ses achats

Le 1er juin, Strategy avait surpris le marché en révélant la vente de 32 BTC pour environ 2,5 millions de dollars, un montant qui parait négligeable face à ses réserves totales, mais l’opération a suscité de nombreuses réactions.

Cette vente rompait en effet avec le principe défendu depuis plusieurs années par l’entreprise dirigée par Michael Saylor : acheter du Bitcoin et ne jamais en vendre.

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Strategy avait toutefois acheté 1 550 BTC dès la semaine suivante, montrant qu’une cession ponctuelle ne signifiait pas l’abandon de sa stratégie d’accumulation à long terme.

Évolution des avoirs en Bitcoin de Strategy

Cette semaine, l’entreprise annonce avoir acquis 520 BTC supplémentaires pour 34,9 millions de dollars, à un prix moyen de 67 068 dollars par bitcoin. Strategy détient désormais 847 363 BTC, acquis pour un total de 64,10 milliards de dollars, soit un prix moyen d’achat de 75 651 dollars par BTC.

Au cours actuel du Bitcoin, l’entreprise afficherait toutefois une moins-value latente proche de 9 milliards de dollars. C’est probablement dans ce contexte que Strategy a également choisi de consolider sa réserve de dollars.

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Une réserve de 1,4 milliards de dollars pour rassurer sur le modèle Strategy

La majorité des fonds levés cette semaine n’a donc pas servi à acheter du Bitcoin, mais à accumuler 300 millions de dollars ajoutés à la réserve en dollars de Strategy, passée de 1,1 à 1,4 milliard de dollars.

Créée en décembre 2025, cette réserve doit permettre à l’entreprise de verser les dividendes de ses actions préférentielles, dont le STRC, tout en couvrant les intérêts de sa dette. Strategy prévoit désormais de continuer à l’alimenter afin de rassurer les investisseurs sur sa capacité à traverser des conditions de marché difficiles et à préserver la qualité de crédit de ses titres financiers.

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Strategy ne cherche donc plus uniquement à accumuler le plus de bitcoins possible. Cet objectif demeure central, mais l’entreprise gère désormais de manière plus active ses réserves de BTC, ses émissions d’actions et sa trésorerie en dollars.

La possibilité de vendre ponctuellement du Bitcoin, combinée au renforcement de cette réserve, rend le modèle plus pragmatique. Elle réduit surtout le risque que Strategy soit contrainte de céder des BTC dans de mauvaises conditions, dans l’urgence, pour honorer ses obligations financières.

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Sources : Strategy, SylorTracker

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