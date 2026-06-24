Binance quitte la France : quelles conséquences pour vos cryptos ?

Binance France cesse ses services crypto au 1er juillet 2026, faute d’agrément MiCA. Calendrier, retraits, options : tout ce que les utilisateurs doivent savoir.

Binance France met fin à ses services au 1er juillet 2026

L’annonce est tombée ce mercredi. Dans un e-mail adressé à ses utilisateurs, Binance confirme que ni Binance France ni aucune autre entité du groupe n’obtiendront l’agrément MiCA d’ici le 30 juin 2026. Conséquence directe, à compter du 1er juillet, la plateforme ne pourra plus proposer de services sur crypto-actifs en France.

🔴 Binance annonce à ses utilisateurs par email qu'à partir du 1er juillet ils ne proposerons plus de services crypto à leurs utilisateurs. Aucun nouvel ordre de trading Spot ne pourra être passé. Passé cette date, tous les ordres ouverts seront automatiquement annulés.

Les bots… pic.twitter.com/zCW0KBlzde — Cryptoast (@CryptoastMedia) June 24, 2026

Concrètement, Binance France n’accueille déjà plus de nouveaux utilisateurs. Et pour les clients existants, les services seront progressivement restreints aux opérations permettant de réduire les positions et de retirer les actifs.

Binance insiste toutefois sur le fait que les actifs ne seront pas gelés. Les retraits en cryptos comme en euros resteront possibles à tout moment, y compris après le 1er juillet 2026.

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Le calendrier précis des restrictions

Le 1er juillet 2026 marque la première grande échéance. À cette date, plus aucun ordre Spot ne pourra être passé, tous les ordres ouverts seront automatiquement annulés et les bots de trading désactivés. Côté Convert, les ordres limites disparaissent, mais les ventes vers USDC et EUR restent disponibles.

Les produits Earn suivent le même chemin. Simple Earn, Soft Staking, ETH Staking (WBETH), SOL Staking (BNSOL), On-Chain Yield, Pool Savings et Cloud Mining ferment leurs souscriptions le 1er juillet. Les actifs concernés sont restitués sur le portefeuille Spot avec les récompenses accumulées, parfois après une période de rachat. Les RWUSD sont, eux, automatiquement convertis en USDC ce même jour.

Binance Pay s’arrête aussi le 1er juillet, tout comme l’accès des utilisateurs français à Launchpool et Launchpad. Les autorisations API pour les nouveaux ordres Spot et Margin seront révoquées à la même date.

La seconde échéance clé est le 1er octobre 2026. C’est la date butoir pour les positions sur marge, les Binance Loans et les Flexible Loans, qui seront automatiquement clôturés ou liquidés. Binance recommande fortement aux utilisateurs concernés de solder leurs positions avant pour éviter une liquidation forcée.

Que faire de ses cryptos avant l’échéance ?

Binance propose deux options à ses utilisateurs français. Première possibilité, transférer ses actifs vers un portefeuille auto-hébergé sous son contrôle, type wallet personnel. Seconde possibilité, les déplacer vers un autre prestataire de services sur crypto-actifs agréé MiCA.

Pour identifier les plateformes qui resteront opérationnelles en France après le 1er juillet, Cryptoast a publié un guide pratique.

👉 MiCA : comment vérifier si votre plateforme crypto continuera en France après le 1er juillet

Attention également aux tentatives d’arnaque qui se multiplient dans ce type de transition. Binance rappelle ne jamais contacter ses clients par téléphone et ne jamais demander mot de passe, codes 2FA ou clés privées.

Un revers attendu pour Binance en Europe

Cette décision n’est pas une surprise. Depuis plusieurs semaines, les signaux se multipliaient autour d’un possible refus de l’agrément MiCA via la Grèce, comme Cryptoast l’avait documenté.

L’exchange affirme rester déterminé à obtenir un agrément MiCA pour continuer à servir ses clients européens. En attendant, les utilisateurs français disposent de quelques jours pour faire leur choix et organiser la transition.

Source : Binance

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