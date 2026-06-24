MiCA : Comment savoir si votre plateforme crypto va couper ses services le 1er juillet ?

Le 1er juillet 2026, les plateformes crypto non agréées MiCA ne pourront plus servir leurs clients en France. Comment savoir si la vôtre passera le cap ? Voici les bons outils pour le vérifier en quelques minutes.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Revolut (en savoir plus)

Jusqu'ici, chaque pays européen appliquait ses propres règles pour la régulation des plateformes cryptos. En France, les plateformes devaient obtenir un simple enregistrement PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) auprès de l'AMF.

Le règlement MiCA met fin aux régimes nationaux au profit d'un agrément unique valable dans toute l'Union européenne : le statut de CASP. Surtout, cet agrément ouvre droit au passeport européen. Autrement dit, une plateforme agréée dans un seul pays, l'Allemagne par exemple, peut ensuite servir des clients dans toute l'Union sans avoir à obtenir une autorisation dans chaque État.

Pour laisser aux acteurs déjà en place le temps de s'adapter, une période de transition avait été accordée. C'est elle qui s'achève le 30 juin 2026. Le problème, c'est que toutes les plateformes n'ont pas encore obtenu l'agrément MiCA alors que l'échéance se rapproche.

De nombreux dossiers sont toujours en cours d'instruction chez les régulateurs nationaux qui croulent sous les demandes. Et les autorités ont prévenu : il n'y aura pas de délai supplémentaire. Une plateforme dont le dossier n'aboutit pas à temps se retrouvera tout simplement hors jeu au 1er juillet.

La règle est sans appel : pas d'agrément MiCA au 1er juillet 2026 signifie interdiction stricte de démarcher ou de servir les résidents de l'Union européenne.

Si votre plateforme n'obtient pas son agrément à temps, elle devra suspendre ses services en France et présenter un plan de cessation ordonnée. En pratique, votre compte risque d'être gelé le temps qu'une solution de secours soit déployée : plus d'achats, de ventes ni de transferts, et parfois même un blocage temporaire des retraits.

Vos cryptos ne sont pas perdues pour autant, mais aucun calendrier précis n'est imposé pour leur récupération. Le vrai risque réside donc dans l'immobilisation de vos fonds sur une durée indéterminée. Bien qu'une plateforme puisse obtenir son agrément MiCA après le 1er juillet, elle aura interdiction stricte de vous servir d'ici là.

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Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'attendre un mail de votre plateforme pour savoir où elle en est. Plusieurs outils publics permettent de vérifier en quelques minutes si une plateforme est agréée MiCA ou non.

1. La liste blanche de l'AMF

Le premier réflexe est de consulter la liste blanche de l'AMF, le régulateur des marchés financiers français. Rendez-vous sur la page dédiée, puis recherchez le nom de votre plateforme.

Cette liste recense aussi les plateformes agréées dans un autre pays de l'Union européenne qui sont autorisées à opérer en France grâce au passeport européen.

Attention, il faut toutefois distinguer deux statuts. L'« enregistrement PSAN » correspond à l'ancien régime qui expire le 30 juin 2026, alors que l'« agrément PSCA » (ou MiCA) est le nouveau, celui qui permet de continuer à opérer après le 1er juillet.

Une plateforme peut très bien apparaître comme PSAN enregistré sans avoir encore décroché son agrément MiCA : dans ce cas, son sort après le 1er juillet reste incertain.

2. Le registre de l'ESMA, la source officielle européenne

Pour la vision la plus complète à l'échelle européenne, la source de référence reste le registre de l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, qui centralise l'ensemble des prestataires agréés MiCA dans tout l'Espace économique européen. C'est la source la plus officielle, celle qui fait foi.

Son principal défaut tient à sa forme : les données sont publiées sous forme de fichiers CSV à télécharger, ce qui est peu pratique.

3. CASP Tracker, la version lisible

Le site CASP Tracker est un service indépendant qui reprend les données du registre de l'ESMA et les présente sous forme de liste claire.

Vous pouvez y rechercher votre plateforme par son nom, filtrer selon votre pays de résidence ou le type de service recherché, puis voir immédiatement si elle est agréée, par quel régulateur national et dans quels pays elle peut opérer.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, l'outil recense 231 entreprises agréées. S'agissant d'un projet indépendant, dont les données peuvent accuser un léger retard sur le registre officiel, mieux vaut toujours recouper avec la source de l'ESMA et/ou de l'AMF.

La banque Revolut disposant de l'agrément MiCA et de nombreux services autorisés

Que faire si votre plateforme n'est pas agréée MiCA ?

Votre plateforme crypto n'est ni dans la liste blanche ni dans le registre de l'ESMA ? Dans ce cas, mieux vaut ne pas attendre le 1er juillet et transférer vos cryptos vers un acteur agréé.

Parmi les options possibles, Revolut se distingue en réunissant plusieurs usages au sein d'une même application. La fintech britannique est agréée MiCA via la Commission des sécurités et des échanges de Chypre (CySEC), sous le numéro de licence : CASP001/25, ce qui l'autorise à proposer ses services crypto dans toute l'Union européenne, y compris en France.

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Côté fonctionnalités, Revolut ne se limite pas à l'achat et à la vente de cryptomonnaies. En effet, la banque propose également Revolut X, sa plateforme de trading dédiée, qui donne accès à plus de 400 paires avec une interface pensée pour les utilisateurs plus actifs. Revolut propose également du staking sur plusieurs cryptomonnaies (ETH, DOT, SOL, ADA…), ce qui permet de générer des récompenses passives*.

Autre atout de taille : Revolut est avant tout une néobanque. Vous pouvez donc gérer vos finances traditionnelles comme vos cryptos depuis la même application, avec un compte, une carte et un IBAN qui servent aussi à vos dépenses du quotidien. Pour qui cherche à centraliser son argent au même endroit plutôt que de jongler entre plusieurs applications, Revolut est une option de premier plan.

Enfin, en ouvrant un nouveau compte sur Revolut, vous pouvez profiter d'un bonus de 20 €**. Migrer ses cryptomonnaies vers Revolut avant l'échéance de MiCA permet ainsi de faire d'une pierre deux coups : conserver vos cryptos sur une plateforme agréée tout en profitant d'une offre de bienvenue.

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*Le staking de cryptoactifs est associé à des risques spécifiques liés aux cryptomonnaies, notamment le risque de perte d’actifs en raison du « slashing » (pénalité de validation) — veuillez consulter les résumés des risques propres à chaque cryptoactif.

**Bonus offert après la première transaction. Les services bancaires sont fournis par Revolut Bank. Revolut Bank UAB est une banque établie en République de Lituanie, dont le siège social est situé au Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, 08130, République de Lituanie, enregistrée sous le numéro 304580906 et le code FI 70700. Revolut Bank UAB est agréée par la Banque centrale européenne et réglementée par la Banque de Lituanie. Revolut Bank UAB fournit des services de crédit, de paiement, de comptes courants et de comptes de dépôt à vue. Voir les Conditions générales.

Les cryptomonnaies sont très volatiles et ne sont pas couvertes par des dispositifs d’indemnisation des investisseurs. Vous risquez de perdre l’intégralité de votre capital. Les bénéfices peuvent être soumis à l’impôt. Pour en savoir plus, consultez le Résumé des risques liés aux cryptoactifs de Revolut. Ceci est une publicité payante et non un conseil en investissement. Elle s’adresse aux adultes (18 ans et plus). Les investisseurs doivent évaluer leur situation financière, leur tolérance au risque et comprendre les risques avant d’investir.

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