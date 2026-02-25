Un ex-employé de Revolut tente de faire chanter un célèbre trader crypto en utilisant ses données d'identification

Alors que les différentes juridictions du monde imposent une surveillance toujours plus importante des activités en lien aux cryptomonnaies, de nombreux problèmes de sécurité font apparaître les risques associés pour leurs détenteurs. Dernier exemple en date : un ex-employé de la néobanque Revolut a mené une tentative d’extorsion contre un célèbre trader crypto en utilisant ses données d’identification (KYC).

Un ex-employé de Revolut tente d'extorquer un célèbre trader crypto

Comment assurer la sécurité des utilisateurs de plateformes crypto obligés de divulguer leurs données personnelles pour répondre aux exigences réglementaires de nombreuses juridictions du monde, comme par exemple l'Europe qui impose désormais sa directive fiscale DAC8 depuis le début de l'année, lorsque leur stockage affiche des failles évidentes ?

Une situation qui ne semble pas assez préoccuper les autorités concernées, alors que même des employés des services des impôts renseignent le crime organisé sur les détenteurs de cryptomonnaies à cibler, sans parler du hack problématique de la plateforme d'assistance fiscale Waltio, ayant mené à plusieurs agressions de ce type au cours des derniers mois.

Des inquiétudes légitimes que la récente affaire impliquant un ex-employé de la néobanque Revolut ne va pas arranger, notamment car elle implique directement son système d'identification par KYC (Know Your Customer) rempli de données ultra sensibles sur ses utilisateurs.

Un fichier à la sécurité visiblement défaillante, puisque l'un de ses anciens employés a réussi à accéder aux informations personnelles d'un célèbre trader crypto, connu sous le pseudonyme TraderSZ sur le réseau X. Le but : lui soutirer de l'argent en menaçant de divulguer ses données, ou celles d'autres membres de sa famille.

Leurs employés ont tenté de m’extorquer de l’argent en menaçant de divulguer mes informations personnelles. Ils ont trouvé d’autres membres de ma famille utilisant Revolut et les ont contactés pour me forcer à payer, sous peine de chantage. D’autres personnes sur le réseau X ont également été cibléés, je le sais de source sûre. TraderSZ

Reminder to be careful when using @Revolut Their employees have tried to extort me threatening to share my personal details They looked up my details and found any other family member using Revolut and contacted them to force to pay up or be blackmailed Other people on ct… https://t.co/jCCyC4a4Gz pic.twitter.com/8KGQ345HUN — TraderSZ (@trader1sz) February 19, 2026

Aucune faille de sécurité à déplorer, selon Revolut

Loin de céder au chantage, le trader a aussitôt contacté le service client de Revolut, qui a diligenté une enquête interne afin d'identifier l'origine de cette tentative d'extorsion. Un ancien employé de la néobanque a rapidement été identifié et les forces de l'ordre ont été saisies de l'affaire.

Dans le cadre d'une déclaration officielle, un porte-parole de Revolut a reconnu cette activité criminelle en lien à ses données d'identification, tout en précisant que cela n'impliquait aucune faille dans ses systèmes de sécurité et de protection des données.

Cette affaire concerne les actions illégales et criminelles d'un tiers, qui est un ancien employé. Suite à un examen de l'incident, nous avons confirmé que les systèmes de sécurité et les protocoles de protection des données de Revolut fonctionnaient comme prévu et qu'il n'y avait pas de violation procédurale. Revolut

Dans le même temps, la néobanque affirme communiquer activement avec le client concerné, alors que de son côté TraderSZ affirme avoir été bloqué sur le réseau X suite au signalement de cette affaire.

Source : TraderSZ

