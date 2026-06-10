Les escorts de la Silicon Valley qui parlent crypto et IA gagnent jusqu’à 20 000 dollars par jour

Le développement actuel de secteurs comme la crypto et l’IA implique des conséquences inattendues, comme une spécialisation des escorts de la Silicon Valley dans ces domaines innovants. Un service pour geeks fortunés qui peut se facturer jusqu'à 20 000 dollars la journée.

Des escorts qui se spécialisent dans la crypto et l'IA

Tous les métiers doivent intégrer les évolutions de leur époque, d'autant plus lorsqu'ils opèrent en lien avec des secteurs innovants comme les cryptomonnaies et l'IA. Une règle à laquelle n'échappent apparemment pas les escorts de la Silicon Valley, selon un récent article de Forbes publié sur le sujet.

Une situation exposée par une certaine Meida Marek (son pseudonyme en ligne) lorsqu'elle a décidé il y a quelques années de transformer ses compétences en une carrière d'escort. Et par « compétences », il n'est pas uniquement question de sexe, mais bien de ses connaissances approfondies dans « des sujets futuristes comme l’IA, le biohacking, les cryptomonnaies et toutes ces thématiques capables de transformer un dîner en débat de trois heures ».

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Peu d'escorts proposent ce type de services considérés comme haut de gamme, principalement « destinés aux clients les plus connectés et les plus techniques de la Silicon Valley », comme les employés de Nvidia qui occupent une part importante de son agenda.

De quoi lui permettre de facturer actuellement 3 500 dollars de l'heure, soit plus du double de son tarif du début d'année, avec une liste d'attente qui atteint déjà plusieurs mois et un nombre de demandes tellement important qu'elle envisage une nouvelle hausse à venir.

Les femmes qui facturent les tarifs les plus élevés ne sont pas forcément les plus belles. Ce sont celles qui sont à la fois séduisantes et intelligentes. Ada Hopper, escort

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À l'ère de l'IA, la connexion humaine devient plus précieuse que jamais

Une autre escort interrogée par Forbes, répondant au pseudonyme d'Aella, explique facturer jusqu'à 5 000 dollars de l'heure dans le cadre de ce qu'elle présente comme une « approche centrée sur les geeks ». Ses clients ? Des fondateurs de startups, chercheurs ou cadres dirigeants « chroniquement en ligne » en quête de relations humaines, sans les frictions liées au couple ou aux rencontres amoureuses.

Des faits confirmés par l'entrepreneur et investisseur indien dans la crypto et l'IA, Evan Luthra, sur le réseau X qui explique comment « les escorts de la Silicon Valley qui peuvent parler de GPU, de crypto, de longévité et de sécurité de l'IA facturent jusqu'à 23 000 dollars par jour ».

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Chaque révolution technologique crée de nouvelles raretés. Internet a rendu l'information abondante. L'IA rend l'intimité simulée abondante. Et quand quelque chose devient abondant, les gens commencent à payer plus cher pour ce qui reste rare. Dans ce cas, c'est une vraie personne. Quelqu'un qui est en désaccord avec vous, qui change de sujet. Evan Luthra

Signe d'une évolution de notre époque ou de l'appauvrissement des relations humaines dans un monde pourtant noyé sous une profusion de moyens de communication numériques ? Selon l'escort Charlie Levine (pseudonyme), « à mesure que l’IA gagnera en importance, pouvoir s’offrir un contact humain réel va devenir le luxe ultime ».

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Sources : Forbes, Evan Luthra

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